功夫熊貓在路邊 外送員騎單輪車狂晃網看傻：壽司變飯糰

1名網友日前在政治大學外頭的商圈發現1名外送員用「單輪車」送餐，笑稱這是「功夫熊貓」，不過該外送員背著外送包逆向騎車時一路搖搖晃晃，引發不少爭議，網友笑說「豆花都變成豆漿了」、「壽司變飯糰了」、「定食變炒飯了」，也有人說「要送2樓的話應該很方便，挑戰不下車送餐」。

1名網友在臉書「路上觀察學院」發表1則影片，影片中是1名外送員正騎著「單輪車」在路上，該外送員揹著外送箱，一路搖搖晃晃地騎著單輪車，不但外送箱背反了，還是逆向騎在道路上，原PO事後在貼文笑稱「功夫熊貓！」引發網友討論，短短半天內已累積超過千則留言。

許多網友留言說，「您的餐點正在搖擺」、「您的餐點正在路上逆向行駛」、「客人訂壽司送到變丼飯」、「過得去是food panda，過不去就是fall panda」、「奶蓋飲料都勻了」、「裡面如果是豆花，恐怕都搖成豆漿了」、「壽司都變飯糰了」、「難怪我每次點熊貓都灑出來」、「定食都變炒飯」、「他要送二樓的話應該可以挑戰不下車」。

現今外送員送餐方式五花八門，除了常見的機車、腳踏車外，先前也有外送員嘗試走路送餐，也有身障人士騎輪椅送餐等，不過此次用「單輪車」送餐是頭一遭，不過運送過程不斷搖晃仍是爭議之處。