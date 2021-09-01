勞動部勞動基金運用局今天公布7月收益，累積至7月31日為止勞動基金收益達3224.8億元、收益率達7.04％，單月小賺222.2億元。勞動基金運用局表示，整體而言，隨著各國疫苗施打與藥物研發接續進行，加上各國持續性擴張政策支持下，經濟活動可望持續正向復甦，然而變異病毒蔓延情形及地緣政治風險等，仍將持續干擾市場動態。

據統計，整體勞動基金截至 110 年 7 月底止規模為4兆9554億元，與收益分配相關的新制勞退截至7月收益數達1987億元、收益率達6.99％，而攸關是否能永續經營的勞保基金收益數則達543.8億元、收益率達7.25％。

勞動基金運用局表示，7 月份歐美國家疫苗覆蓋率持續提升，經濟活動快速復原，然而亞洲區域持續遭受新一波變種病毒肆虐，使得這些國家工廠、港口陷入困境，進而衝擊全球供應鏈，金融市場則是震盪下跌走勢。

基金運用局提及，美國聯準會（Fed）於7月29日公布最新利率決策聲明，將維持基準的聯邦資金利率區間於0至0.25％不變，並繼續每月收購1200億美元的資產，直到就業與通膨已出現進一步進展。然而，隨著美國經濟數據強勁復甦，縮減購債規模聲量亦逐步增溫，Fed 三位決策官員於8月9日發表談話，認為美國經濟正快速成長，且通貨膨脹率也達到升息的水準，若未來幾個月經濟數據持續強勁，將是縮減量化寬鬆資產規模時機。

基金局指出，在國內方面，主計總處 8 月 13 日鑑於全球景氣復甦強勁，我國出口、投資持續熱絡，將今年經濟成長率預估值，由 6 月的 5.46％上調 0.42％至5.88％。