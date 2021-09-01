氣炸、油炸都可輕鬆端上桌。（繼光香香雞提供）

宅食商機持續發酵，繼光香香雞看準消費者對爽吃美式炸雞的期待，即起推出全新系列美式炸雞冷凍包－「無骨卡啦雞腿排」，主打在家用氣炸鍋，就能炸出媲美速食店現炸的酥脆多汁口感，共有原味卡啦雞腿排、椒麻雞腿排兩種選擇，每包都另附繼光香香雞獨家特製粉料。上市特價245元/包（原價275元），於家樂福及各大電商販售。

繼光香香雞首度推出的美式卡啦炸雞系列，精選無骨大塊雞腿肉，獨家秘方醃漬入味，並以多重包覆技術還原卡啦炸雞鱗片。為方便消費者在家製作，特別選用無骨雞腿肉，適合任何年齡層，氣炸或油炸都可輕鬆端上桌；另針對熱愛辛辣、重口味者，同步推出大人味的「爽爽微辣椒麻雞腿排」，以特調椒麻香料醃漬，再撒上特附的獨家孜然風味灑粉。

繼光香香雞美式冷凍炸雞系列，推出原味卡啦雞腿排、椒麻雞腿排。（繼光香香雞提供）

歡慶新品上市，香繼光餐飲集團Line官方宅配商城，即起至9月5日推出「新品獨家優惠組合」1035元，約享84折的低溫免運優惠，含卡啦雞腿排、椒麻雞腿排、香香炸雞、甜心地瓜球商品。