美國媒體近來發表一篇文章，內容關於現役NBA球星中至今仍堅持待在發跡球隊的8大球星，當中又以勇士史提芬柯瑞居首。

柯瑞在2009年踏入NBA，當年就是受到勇士青睞，一晃眼已過12個年頭，柯瑞在2014-19年5個賽季幫助勇士奪下3座總冠軍，上賽季走出傷痛陰霾打出全新身手與價值，休季期間與勇士簽下4年2.15億美元超級合約，成為NBA史上唯一能兩度與球隊簽下超過2億美元合約的球員，而走完這次合約後柯瑞的NBA生涯恐怕也到底了。

熱火老將哈斯勒自2003年進入NBA之後就一直留守邁阿密，至今已待了18個賽季，雖然名氣不是很響亮，但手中至少擁有2枚冠軍戒，比起全聯盟不少名聲顯赫的球員幸運許多。

戈貝爾2013年選秀會後就是鹽湖城最倚賴的球星之一，雖然近幾年對他的不利消息頻傳，但他還是憑藉的年度最佳防守殊榮成為爵士的不動巨星。

利拉德2012年起待在拓荒者已9年了，他在波特蘭擁有龐大球迷，可惜拓荒者始終無法替他打造出一支奪冠實力球隊，即便他不想離開拓荒者，但渴望冠軍的心還能給他多少續留時間。

戴文布克可說是上賽季最閃耀的球星之一，他與保羅聯手率領太陽闖進總決賽，2015年起不斷進步成長，上季場均25.6分、4.3助攻、4.2籃板，已成為聯盟一線超級球星。

2014年進入NBA的狀元郎恩比德，一度因為受傷休息了2個賽季，但他憑靠著強壯的體魄在NBA闖出屬於他的一片天，七六人也在他的帶領下上賽季成為東區例行賽霸主。

「字母哥」阿提托康波在公鹿具有無人能撼動的地位，上賽季率領球隊奪冠，加上例行賽MVP光環在身，只要他不想離開，公鹿就會永遠提供他優渥的合約。

畢爾上賽季繳出31.3場均得分，僅次於勇士柯瑞，雖然極度不滿巫師高層的戰略布署，但巫師還是沒有打算把他交易出去，目前看來，畢爾仍是球隊一哥。