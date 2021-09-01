BNT疫苗將從年輕族群開打，雖然對提升學生族群的保護力有相當助益，但是像BNT、莫德納這類mRNA疫苗，可能對年輕人引致急性心肌炎，民眾也不禁擔憂。重症醫療醫師黃軒指出，大家都希望心肌炎上身時，身體會有特殊的症狀，這樣就能第一時間提醒自己注意，但是事實上，「目前沒有特定的單一症狀告知你：這些症狀一發生，一定是心肌炎發作」。不過他也提醒，「不是只有打疫苗，才會引發心肌炎！」

黃軒醫師指出，以數據來看，mRNA疫苗引致心肌炎的發生率，是每十萬人中才有一到二人，是一般病毒引發心肌炎發生率的十分之一！因此是罕見的副作用！

桃園敏盛醫院心臟內科主任陳念中醫師則是表示，心肌炎顧名思義是指心臟肌肉的發炎，心肌細胞受損釋放出心肌酵素，而心包炎則是包覆心臟的心包膜發炎，患者都常會有胸痛，呼吸困難與心悸症狀，診斷上常透過心肌酵素的上升與心電圖上ST波的變化做初步診斷。

(圖/中時新聞網製作)

黃軒醫師提醒，不管是疫苗引起或一般的心肌炎，大部分的病人都會呈現典型三大症狀：呼吸困難、胸痛、心悸。

此外，留意自己不舒服的過程，記錄病史很重要。黃軒醫師指出，

→如果是一般的病毒性心肌炎：在未呈現呼吸困難、胸痛、心悸前的七到十四天內，會曾有過類流感症狀，例如發燒、無力，肌痛，嘔吐和拉肚子等。

→如果是mRNA疫苗接種後引發的心肌炎：通常是在「接種兩天之後」，才開始發生典型的三大症狀。

●一樣是心肌炎 「同樣的症狀有不同的結局」

施打疫苗後若出現呼吸困難、胸痛、心悸的症狀時，都要就醫診治。但黃軒醫師也提醒，不要以為沒有打疫苗就不會得到心肌炎。事實上，一般細菌病毒引發的心肌炎，發生率比mRNA疫苗引起的心肌炎高出近10倍，且心肌炎患者恐有一半會在5年內死亡。

但如果打完疫苗接種被診斷是心肌炎，不要擔心。因為心肌炎95%都是輕症，「而依以色列🇮🇱的統計，這些人住院平均，也只有4天而已，而依美國🇺🇸的統計死亡率是0.00%。」但重點就是，無論有否施打疫苗，若出現呼吸困難、胸痛、心悸的症狀時，都要就醫診治，以免延宕黃金救治時期。