花蓮縣消防局捕蜂捉蛇業務去年共執行近4000件，今年迄今也有高達2100件，即起將回歸專業，委外處理，勢必能讓消防人員有更多時間充實救災救難專業技能。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣消防局今邀請委外廠商說明未來縣內捕蜂捉蛇的事宜。（羅亦晽攝）

花蓮縣內捕蜂捉蛇業務過去由消防局包辦，過程也讓許多消防人員受傷、甚至擠壓到救災救難時間，經縣議員建議，縣府爭取中央補助，即起正式回歸專業，由委外廠商處理，此舉是消防局半世紀以來重大變革之一，消防人員也能鬆一口氣，並有更多時間充實救災救難專業技能。

消防局自強分隊消防員張修瑋表示，捕蜂捉蛇在夏天是蠻重的工作項目，自己1天曾執行3件以上，甚至還有人在1人勤務下，1口氣包辦6件，加上過去是「洞洞全密閉式」裝備，蜂一多都能叮得穿，遭蜂螫都正常，疼痛感彷彿被炙熱的針扎到一樣，十分強烈，若遇毒蜂， 傷處很可能麻上整天。

他接著說，捕蜂過程通常只有1人，遇到比較困難的業務，處理時間可能超過1小時，不過裝備1人無法穿脫，又不透氣，口渴也無法喝水，過程很不舒服。而消防工作時間長，出勤與待命均會增加勞累感，對工作造成很大的負擔。

消防局統計，捕蜂捉蛇業務去年共執行近4000件，今年迄今也有高達2100件，災害搶救科長李龍聖坦言，該業務確實佔據同仁蠻多作業時間，若交由專業機構執行，對消防人員於緊急救護、消防救災等工作項目上，會有更多時間充實專業技能與技術。

李龍聖說，捕蜂捉蛇具有高危險性，常有同仁遭蜂螫的狀況發生， 去年就有3件，因此今年在消防署的推動、農委會的經費挹注下，今天正式委由專業機構執行，「是消防局50年以來重大的變革之一」。

委外業者張國棟表示，捕蜂捉蛇危險性高，最怕就是不了解其習性用錯誤的方式處理，未來縣內13鄉鎮市平均分配1至2人，若業務突然暴增，忙不過來，鄰近的人員也會立即前往支援。

儘管捕蜂捉蛇業務回歸專業，民眾若遇到蜂或蛇，可撥打119或1999為民服務專線，派遣台接受報案後，會轉報委外廠商，委外廠商會佩戴識別證及專業器材前往處理，不過服務時間為每天上午7是至凌晨0點，夜間部分，目前仍暫由消防局處理。