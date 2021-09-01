NCSOFT旗下手遊《天堂2M》將於9月15日推出歷章III改版，開放全新領地「亞丁」，以及新職業「大劍」；同時追加「伺服器轉移」與「職業轉換」等內容。今（1）日已啟動事前預約活動。

《天堂2M》此次更新版本為「歷章III豐饒時代」，將開放全新領地「亞丁」。亞丁是被燦爛光芒圍繞的王國首都、榮耀之地，而亞丁城鎮時常會有來自外地的貴族及使者，讓整個城鎮顯得熱鬧繁榮。

除了新領地外，新增的職業「大劍」擁有獨特的組合技能，可以透過連續攻擊擊暈對手。此外，也同步開放「職業轉換」，讓對大劍有興趣的玩家可以直接體驗新職業，還有「角色伺服器轉移」，讓玩家能前往其它伺服器展開新的冒險。

《天堂2M》9月15日更新預告

為了慶祝歷章III豐饒時代的到來，特別提供三種TJ禮券，可以復原在過去因強化失敗而消失的裝備，以及可在過去職業／壺精合成失敗的經歷中，挑戰最高等級召喚！

《天堂2M》將提供三種特別的TJ禮券

即日起至9/14 23:59，只要參加《天堂2M》「歷章III豐饒時代改版」事前預約，即可兌換專屬獎勵，包含【神秘豐饒晶體（活動）】、【繼承者裝備選擇箱（活動）】、【殷海薩的加護（30天）（活動）】、【繼承者之幣（活動）】、【歷章繼承者戒指III】。

豐饒時代改版事前預約

《天堂2M》今日更新也推出了多項精彩活動：

●【9月的幸運禮箱】：9/1維護後～9/8維護前，活動期間內，天天登入透過每日優惠可以獲得「幸運禮箱（活動）」以及額外加碼獎勵「黃金骰子碎片（活動）」。

9月的幸運禮箱

●【幸運的黃金骰子第2季】：9/1維護後～9/15維護前，活動期間內，在亞丁野外狩獵時，有機率獲得「黃金骰子碎片（活動）」，透過製作可獲得「骰子滿滿包（活動）」與各種精美獎勵。

幸運的黃金骰子第2季

●【血盟的成長支援第4季】：9/1維護後～9/8維護前，活動期間內，血盟捐獻次數提升，血盟捐獻獎勵加倍。

血盟的成長支援第4季

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