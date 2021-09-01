大陸商務部官網消息，香港第六屆「一帶一路」高峰論壇於9月1日舉辦，大陸商務部部長王文濤以視訊方式出席論壇。王文濤指出，香港是「一帶一路」建設的重要節點，支持香港參與「一帶一路」建設，是促進大陸和香港優勢互補、共同發展的重要途徑。

王文濤指出，香港是「一帶一路」建設的重要節點，支持香港參與「一帶一路」建設，是大陸實行高水平對外開放的重要舉措，也是促進大陸和香港優勢互補、共同發展的重要途徑。

王文濤表示，大陸商務部將著力從三方面積極推動兩地經貿合作，支持香港實現更好的發展。一是支持香港融入大陸發展大局，積極參與大陸大循環。繼續實施商務領域支持粵港澳大灣區建設政策措施，支持港企參與大陸重要展會，聚焦深圳先行示範區、海南自由貿易港等重點區域加強規則銜接。

二是支持香港發揮重要通道作用，聯通大陸與國際雙循環。支持香港強化貿易通道功能，優化投資通道作用，打造連接大陸和全球的服務通道，促進大陸與全球市場相通、產業相融、創新相促、規則相聯。

三是支持香港更廣泛參與區域經濟合作，拓展國際合作新空間。支持香港作為單獨關稅區盡快加入RCEP，對外開展自貿協定談判，在APEC等機制中發揮作用，進一步提升國際金融、貿易和航運中心地位。

王文濤強調，大陸已進入新發展階段，正在貫徹新發展理念，構建新發展格局。這為大陸與香港深化經貿合作提供更多機遇，也為兩地共建「一帶一路」創造更好環境。大陸商務部願與港府一道，共同推動香港參與助力「一帶一路」建設走深走實。

論壇期間，大陸商務部與港府共同簽署了《關於推進境外經貿合作區高質量發展合作備忘錄》。