香港文匯網報導，據江蘇省衞健委最新通報，昨天（8月31日）江蘇無新增新冠肺炎本土確診病例。揚州市連續5日實現「零新增」，該市在昨日暫停大規模核酸檢測後，今天（9月1日）重新在部分地區開展核酸檢測，總計目標人群約65萬人。

由於疫情趨於穩定，揚州市8月31日暫停了此前每日開展的大規模核酸檢測。不過當天晚上江蘇省委副書記張敬華主持召開揚州市疫情防控工作調度會指出，當前揚州疫情防控形勢持續趨穩向好，但風險隱患尚未徹底清除，必須牢記「針尖大的窟窿能漏過斗大的風」，在思想上持續擰緊螺絲、上緊發條，在行動上堅持嚴字當頭、精準施策，切實鞏固來之不易的防控成果。要毫不鬆懈抓好核酸精準篩查，確保重點區域應檢盡檢、重點人群每日必檢，不斷提高「採、檢、送、報」質量。

同時，要毫不鬆懈抓好社區分級防控，有序調整封閉封控小區管控措施，嚴格查驗「兩碼一證」、核酸證明，錯時組織群眾外出購物。要毫不鬆懈抓好隔離管理，落實健康監測、「足不出戶」、環境消殺等措施，對隔離期滿、康復出院人員做好科學評估和後續管理，嚴防滋生新的風險。要毫不鬆懈抓好社會面管控，小型超市、沿街商鋪、農貿市場等重點場所要加派專人巡查，認真執行測溫驗碼、限制人流量等規定，確保社會秩序平穩可控。

隨後，揚州市新冠肺炎疫情防控工作指揮部發布通告稱，為堅決打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰，切實保障人民群眾的身體健康和生命安全，定於9月1日6點30分繼續開展部分地區核酸檢測。本次檢測範圍包括邗江區邗上街道、蔣王街道、新盛街道、竹西街道、維揚經濟開發區等5個街道、園區；廣陵區廣陵經濟開發區、廣陵新城、灣頭鎮、湯汪鄉、文峰街道等5個鄉鎮、街道、園區；揚州經濟技術開發區揚子津街道；蜀岡－瘦西湖風景名勝區：梅嶺街道、瘦西湖街道2個街道；以及全部集中隔離點。以上範圍內全部居民（含外地在揚人員），總計目標人群約65萬人。

此外，昨天江蘇省新增出院病例54例，均為本土確診病例。7月20日至今，全省累計報告本土確診病例820例（南京市235例，淮安市12例，揚州市570例，宿遷市3例），累計出院本土確診病例695例。目前，在定點醫院隔離治療的確診病例136例，其中本土確診病例125例（輕型9例、普通型116例）。在醫學觀察的無症狀感染者4例，均為境外輸入無症狀感染者。