以內餡7公分知名的文青車輪餅品牌「青畑九號豆製所」，與台灣手搖飲品牌「蔦日子」共同聯名，即日起於新竹巨城開幕 ，吃車輪餅還能配手搖飲。為歡慶開幕，「青畑九號豆製所」於9月1日至3日，也推出限定品項買1送1優惠：9月3日京都抹茶紅豆燒、9月4日木柵鐵觀音龍眼燒、9月5日南國白紅豆燒買1送1。

此外，消費者到新竹巨城蔦巢出示手機，加入「蔦日子 Line @ 官方會員」，即享有特定飲品好康：9月1日至9月3日每日開店前30名，享特定飲品買1送1；9月4日至9月10日享特定品項第2杯10元。