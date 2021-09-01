聯邦銀(2838)股東常會通過每股普通股配股0.631元，今（1）日以11.5元除權交易。相較大盤開低後於盤下震盪，聯邦銀股價開高上漲2.17％至11.75元，填權約26.67％，早盤維持逾1.5％穩健漲幅，於填權路上穩健前行。

聯邦銀2021年上半年業務穩健成長，合併淨收益81.29億元、年增19.91％，創近13年同期高點。稅前淨利25.91億元、年增達63.38％，歸屬母公司稅後淨利22.62億元、年增達63.87％，雙創同期新高，每股盈餘（EPS）0.73元。

聯邦銀上半年平均存款餘額6294億元、年增12.16％，平均放款餘額4518億元、年增13.09％。上半年利息淨收益42.64億元、年增14.26％，手續費淨收益14.6億元、年增6.22％，其他淨收益24.03億元、年增達43.77％。

聯邦銀上半年逾放比持穩0.14％，備抵呆帳覆蓋率微升至788.95％，資產品質表現持續優於國銀平均。淨利差（NIM）自1.21％低檔略微回升至1.22％、存放利差則穩步回升至1.47％。資本適足率15.86％、第一類資本比率13.86％，普通股權益比率10.72％。

展望今年，聯邦銀預期在經濟逐步復甦與國內疫情控制得宜下，國內外放款業務仍具擴大利基，台商回流帶來融資、投資與財管商機及金融科技發展，景氣可望較去年好轉。惟疫情及貿易戰帶來的信用風險不確定性仍在，低利差情勢亦將成為銀行業長期性問題。

聯邦銀目標今年底平均存款餘額達6509億元、平均放款餘額達4484億元，外匯業務年度承作量達79.29億美元，且逾放比低於同業平均水準，同時維持資產水準、穩定資金來源及高品質流動資產，以符合各項資本比率規定。