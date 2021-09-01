美股周二小跌，但台股電子股續強，聯電(2303)股價創逾20年新高領軍聯家軍等IC設計股，雖然台積電(2330)略壓盤以及長榮(2603)、陽明(2609)等航運股下跌，但台股早盤強守17400點及季線，呈現高檔整理格局。

周二(8月31日)美國華爾街關注各項經濟數據，標普500指數及那斯達克指數從歷史高位回落；美股道瓊工業指數下挫39.11點或0.11%，收35360.73點；標普指數下跌6.11點或0.13%，以4522.68點作收；科技股那斯達克指數下滑6.66點或0.04%，收在15259.23點；費城半導體指數跌28.72點或0.83%，收3417.72點。

台積電ADR上漲0.02%，聯電ADR上漲0.18%。台積電早盤小跌；聯電(2303)股價再攀高，IC設計股智原(3035)等大漲。

電子股仍為台股今日撐盤要角。航運的長榮等貨櫃三雄，以及中航(2612)等散裝族群股價均壓回。

聯電今天股價開低震盪走高，早盤一度達64.5元，創近21年來新高價，市值突破8000億元，超越國泰金，躍居台股第7位。

回顧周二，台股8月31日因MSCI明晟調整台股權重生效，終場急拉收在17490.29點，上漲93.77點。

台股昨日早盤開低走低，盤中跌破季線，一度跌近190點，11點過後緩步回升，並於尾盤急拉收復季線，終場指數上漲93.77點，漲幅0.54%，收在17,490.29點，成交金額為3,388.34億元。三大法人合計買超256.8億元：外資買超242.61億元、投信買超1.03億元、自營商買超13.16億元。