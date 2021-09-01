《商情》擔憂情緒緩解 LME錫價連5漲 11:442021/09/01 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾談話後，確認美國經濟正逐步復甦，並強調不會如預期太早緊縮貨幣政策，市場擔憂情緒緩解，令基本金屬多數走揚，其中倫敦(LME)期錫連5個交易日上漲。 終場周二(8/31)倫敦期錫連5日上揚，上漲0.91%，較前一日上漲307美元，報每公噸33,907美元高點。(商品行情網) 《商情》供應擔憂 期鋁漲逾10年高點 《商情》供應緊張 鎳價連2漲 #上揚 #擔憂 #情緒 #緩解 #LME 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1分鐘讀財經》投信「大撒幣」作帳 這檔狂買19天砸錢不手軟 08:292021/09/01 財經 《商情》供應擔憂 LME期鋁連續7個月上漲 14:172021/08/31 財經 凱瑞將會晤解振華 緩解中美關係 04:102021/09/01 產業財經 《產業》唐榮9月內銷平盤 不鏽鋼Q3續旺 17:072021/08/31 財經 多維新聞》共富論引擔憂 習近平出面定調穩預期（余一竹） 08:512021/09/01 海納百川 光學鏡頭族群急拉 台股早盤連三天坐穩季線 09:222021/09/01 財經 投信：陸對銅需求放緩擔憂消退 銅價反彈 17:012021/08/31 財經 天然氣連3漲 10月電價蠢動 04:102021/09/01 財經焦點 《商情》下游買氣回落 醋酸報價連2跌 15:082021/08/31 財經 《商情》需求強勁 伊朗欲擴張鋼板產能 14:342021/08/31 財經 整治行動一波波 超嚴監管 網遊股嚇趴 04:102021/08/31 全球財經 財經熱門新聞 越南疫情崩潰 疫苗覆蓋率不到3％ Nike球鞋、咖啡豆全都拉警報 - 財經 5外資搶補台積 台股擺尾黑翻紅 - 財經要聞 - 工商時報 三峽27億威力彩頭獎得主還沒現身 台彩曝光幸運兒這樣買 - 財經 上半年大陸獲利 台塑三寶翻四倍 - 財經要聞 - 工商時報 激戰半年線 元大五小福分批買點浮現 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。