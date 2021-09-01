在美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾談話後，確認美國經濟正逐步復甦，並強調不會如預期太早緊縮貨幣政策，市場擔憂情緒緩解，令基本金屬多數走揚，其中倫敦(LME)期錫連5個交易日上漲。

終場周二(8/31)倫敦期錫連5日上揚，上漲0.91%，較前一日上漲307美元，報每公噸33,907美元高點。(商品行情網)