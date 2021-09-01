在全球新冠疫情緊繃，以及供應鏈持續斷鏈，韓國8月PMI(採購經理人指數)增幅趨緩，且在過去12個月中首次出現。不過，還是維持在景氣榮枯點以上位置。

韓國8月IHS Markit採購經理人指數為51.2，雖低於7月的53，但已連續11個月都維持在50這個關鍵分水嶺之上，表示景氣還是在擴張。

IHS Markit認為，新冠病毒造成供應面青黃不接，尤其是半導體市場，同時業者營運受阻下，產能也跟著減少。美日主要出口地區雖需求強勁，但疫情造成的衝擊性還是不小。

這份報告中，生產項目指數為49.1，結束連11個月擴張成長，並低於7月的53.5。而8月新訂單雖有增加，但增速也是10個月以來最慢，出口訂單成長也趨緩，主要還是受到新冠病毒的影響。

不過，調查發現部分韓企為了確保2021下半年出貨無虞，有在增加員工配置人力。同時，由於原物料持續短缺，韓國製造業者平均成本將進一步增加，物價勢必也跟著上漲。

IHS Markit表示，全球原物料與運輸方面都不順暢，尤其是半導體產品，所以很多股市中的產業指數都走弱。但這些受訪業者還是樂觀認為，未來12個月之內景氣可望好轉。因此，有關未來生產相關指數，也從7月的59.5升至8月的61.2。