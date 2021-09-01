開學了，中市警局霧峰分局啟動護童勤務，員警即時指揮送小孩到校的臨停車輛，盡快駛離，以維持校園周邊交通秩序。（霧峰分局／黃國峰台中傳真）

開學了，中市警局霧峰分局啟動護童勤務，員警協同各校的導護老師及志工，引導學童通過馬路。（霧峰分局／黃國峰台中傳真）

最長的「暑假」終於結束了，全國高中職以下學校開學，今日開學，預期可能會出現的交通壅塞現象，台中市警局霧峰分局啟動「護童勤務」，由各分派出所執勤員警，加強轄內國中小學周邊交通疏導及安全維護。

霧峰分局，1日針對轄內22所國小中，交通較繁忙的13所國小，由各分駐所、派出所在上學、放學時間，派出員警，配合各校的導護老師及志工等共約260位人員，協助引導學童通過馬路、排隊量體溫等，並即時指揮送小孩到校的臨停車輛，盡快駛離，以維持校園周邊交通秩序。

另外，轄區巡邏員警也加強在學校周邊巡邏，增加見警密度，杜絕欲犯罪人士，犯案機會，以淨化校園安全空間，確保學童上下學安全，員警也利用機會，向送小孩來上學的家長們，提醒婦幼安全知識，在潛移默化中，提升其犯罪防治觀念。

看到霧峰分局員警與學校導護媽媽及志工們於校園周遭執行護童勤務，讓家長們接送小孩的上下學動線井然有序，隨時可見的警察巡邏，周遭治安也得以維護，讓小朋友們上學得以安心，獲得師生與家長的一致好評。

霧峰分局分局長李建興表示，護童勤務工作的目的，在加強學校學生上、放學時段安全維護，以學童的人身安全為首要目標，並於校園周邊加強巡邏，巡視有無危害學童安全危險因子（如校園周遭偏僻處，有無可疑人士徘徊逗留、學生進出有無脫隊、落單之情形）等，保障學童安全，讓學童們能平安上學，快樂回家。