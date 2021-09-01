警方執行校園周邊安全維護工作，營造讓家長放心、學童開心優質生活環境。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

開學囉！台中市警察局為維護轄內學童上、放學時段人身安全，除要求全市各分局所轄實施「護童勤務」，並結合民力、導護媽媽及導護老師引導下，守護學童過馬路，共同執行校園周邊安全維護工作，營造讓家長放心、學童開心優質生活環境。

台中市警察局指出，有鑑於往年開學日之交通狀況，學校附近人、車潮增加，校門口常因家長接送停車不當而造成壅塞，為保護學童交通安全及避免造成交通衝擊，中市警局針對學校附近，派員協助學童上、放學交通安全，並於家長接送區及周邊道路重要路口，執行交通疏導並宣導家長在接送學童時，切勿併排停車或滯留。

台中市警察局長蔡蒼柏表示，除了協助校方勸導周遭違規停放之車輛及加強疏導車流外，對於學校外逗留或落單之學童，加以關懷留意，適時提供協助，防止意外發生，讓每個孩子都能安全的上學和平安的回家。

市警局呼籲，用路人行經校園周邊道路時，請減速慢行並優先禮讓行人，如家長需接送學童上、放學，請提早出門，避免因人車壅塞延誤時間，若有停放車輛應尋合法之停車空間，切勿有違規停車或併排停車之情事，以免影響其他用路人的安全，警方將加強取締校園周邊違規停車，共同維護校園及學童上、放學安全。