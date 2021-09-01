謝佳見上《Wow靠！有事嗎？》宣傳寫真書，尺度大開。（《Wow靠！有事嗎？》提供）

「戲劇男神」謝佳見為剛推出的寫真書《臨界之地》上Podcast、Youtube節目《Wow靠！有事嗎？》宣傳，話題尺度也在「臨界點」徘徊，從喝酒後的性慾聊到飛機杯，從BL劇吻戲聊到同志傳聞，謝佳見打開話匣子不設防地說：「我很喜歡挑戰性的東西。」

《臨界之地》的封面是謝佳見穿著白背心被雨淋濕胸膛，「小紅豆」若隱若現的照片，書裡還有他一身白浸泡在浴缸裡的造型，充滿遐想。他是演藝圈有名的好酒咖，但也被媒體拍過喝醉窘態，他說：「我很注重氛圍，喝酒就是要開心，我喝high了會狂追酒，過了開心的點很可怕。」比方說，他曾經醉倒在土地公廟前，睡著了還瘋言瘋語，朋友以為他中邪，跟土地公借廟前的礦泉水淋他，最後演變成他脱了衣服在大街上狂奔；他的酒量有多好？謝佳見說：「啤酒對我來說就是水，殺青酒我自己可以一兩支 Whiskey或more than that。」

他也坦承酒後性慾會高張，怎麼辦呢？他說：「就解決啊～我有五姑娘。」還大方坦承有不少「飛機杯」，反問：「很正常吧？」節目中也提到車震、晨砲、在Pub廁所的激情等等，以及他拍攝BL劇《酷蓋爸爸》時，與劇中男友林輝瑝的吻戲和床戲，是他人生中拍過最大的尺度，「自己都不敢看」，還在對方未知情的情況下，偷偷跟攝影師說「我等會會把手放進他的內褲裡」，坦言自己很喜歡「挑戰性」的東西。

更多精彩的內容，以及謝佳見在《臨界之地》中與粉絲分享的內心話，都在吳小帽、「爆編」翁瑞怡和吳珊珊主持，每週三、四中午12：00更新的《Wow靠！有事嗎？》。

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