【旅奇傳媒/記者-王政】在城市生活久了，高壓的工作環境與高速的生活步調，時常壓著人們喘不過氣來，也因此總需要找個時間、抽個空，跟著三五好友或是帶著家人到郊外去走走放鬆，淨化一下身心靈，透過充電的方式讓自己找到繼續努力的動力。台灣休閒農業發展協會推出的「農遊超市」網站，便特別為大家羅列了19個住宿的好選擇，現在就跟著好友們一起來去農場住一晚，為自己充電一下吧！

帶著一家大小、三五好友一起出遊 前進各縣市深入感受在地特色與魅力

01 台南【大坑休閒農場】

原先便在當地山區養雞的農場主人，因響應政府推動精緻農業而轉型休閒農場，「以雞起家」之下，逐漸成為台南知名景點。在大坑休閒農場中，不僅擁有夢幻的紫藤花隧道，還有動物可供餵食，加上農場自產的各項美食、充滿歐式風格的住宿環境，可說是玩上幾天都不會膩，因此深受旅客喜愛。

地址：台南市新化區大坑里82號

▲歐式風格住宿環境，感受浪漫氛圍。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

02 台南【走馬瀨休閒農場】

以專業種草起家的走馬瀨，佔地120公頃，足足有4個台北大安森林公園大，在台南市農會的用心耕耘下，於1998年起成為全國首家休閒農業主題遊樂園。在走馬瀨，旅客能看見一片美麗廣闊的大草原，知名的「彩虹馬」的彩色裝置便聳立於此，加上園區數十項遊樂設施，提供觀光、遊憩、觀賞、餐飲、住宿、露營、會議、農業體驗、環境教育及生態旅遊等多元服務。

地址：台南市大內區二溪里唭子瓦60號

03 台南【仙湖休閒農場】

坐擁無敵視野的仙湖休閒農場，站在農場裡就能360度飽覽蓊鬱山景，坐在無邊際的山泉泳池旁盡覽壯闊美景，加上充滿日系風格的旅宿，是旅人們慵懶放鬆的最佳選擇。當然，您也能漫步森林步道，感受大自然的靜謐之美，加上隨處可見小雞、麝香豬悠閒在路上漫步，彷彿整個時間都放慢，可說是逃離城市喧囂的最佳選擇。

地址：台南市東山區南勢里大洋6-6號

▲日系風格的旅宿，窗外是蓊鬱山景。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

04 雲林【晁陽綠能休閒農場】

為響應政府綠色能源的政策，加上對於農業有一份深厚的感情，因而在麥寮6.7公頃的土地上，孕育出亞洲首座寓教於樂的太陽能教育休閒農場─晁陽綠能休閒農場。園區提供了戶外教育、農業體驗及導覽、餐飲宴會、露營住宿等多樣服務，旅人們除了可以參觀太陽能農場認識安心農法，也可以品味從土地到餐桌的各種新鮮農產品與安心食品，享受最純樸的農業生活。

地址：雲林縣麥寮鄉興華村興華路32號

▲白天體驗綠能安心農法，晚間可露營或入住不同房型。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

05 南投【台一生態休閒農場】

坐落於埔里小鎮的台一生態休閒農場， 不僅有歐式花園， 更建設了水上民 宿、空中花園、水上愛心等等，搭配一旁種植的池畔落羽松林與各式各樣的花卉，讓不同時間到訪的旅客，總能飽覽不一樣的風景。在這裡漫步，除了優美的景致令人一秒就愛上，園區內更有孔雀、熱帶溫室雨林等，豐富的生態環境十分適合全家大小一同前往。

地址：南投縣埔里鎮中山路一段176號

▲典雅舒適的房間，窗外是精心規劃的花園。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

06 南投【青竹文化園區】

作為台灣竹材集散地的竹山， 在竹產業的全盛時， 曾為台灣賺取豐厚的外匯，更養活全竹山大量的人口。為了保留竹產業的風貌，青竹文化園區於1997年正式誕生，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致。在這裡，旅人們能品味到竹料理、欣賞各式竹類工藝、漫步在竹林中，十分特別。

地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號

▲房間內處處展現竹藝巧思。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

07 嘉義【龍雲農場】

一處結合了三合院與現代綠建築併存的慢遊空間，讓旅人能忘卻時間壓力的好去處，這句話可說是龍雲農場的最佳寫照。這裡擁有層層疊疊的茶園、一片片高聳入雲竹木、一處處充滿芬多精的森林，與散落在各地的小村落，除了有豐富的山林資源外，美食料理亦是農場的一大特色，有空還可以自己到菜園裡採摘時令蔬菜，品嚐到食物的真滋味。

地址：嘉義縣竹崎鄉中和村石棹1號

▲隱身山林間的綠建築旅宿。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

08 台東【東遊季休閒農場】

位於知本溫泉區的東遊季休閒農場， 園區佔地1 5 公頃，不僅提供戶 外遊憩區及花海觀賞區等， 同時也規劃83間客房及完善的養生溫泉SPA區供遊客度假享受，旅客能在此享受農場特有溫泉、農特產品等。此外，園區露營烤肉區占地1300坪，可與三五好友一起動手BBQ，也可以自備器材體驗露營活動，藉由露營靠近大自然，釋放緊繃的情緒。

地址：台東縣卑南鄉溫泉村溫泉路 376巷18號

▲寬敞舒適的溫泉旅宿，讓人無比放鬆。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

09 花蓮【君達休閒農場】

創辦至今已30多年的君達，改變國人走馬看花旅遊的觀念，由傳統一棟旅店走 向一處景觀綠地的場域。這裡除了食宿外，更能讓消費者感受各種香草的新奇品味，如田園野趣、芳香自然SPA，薰衣草、薄荷、迷迭香等香草的種植推廣並提供觀賞，並規劃了香草蒸氣浴、手工DIY等設施與舒適綠地、美麗造景、迷迭小徑、香草迷宮花園、香草隧道，讓消費者陶醉在真正充實又快樂的體驗之旅，充分達到休閒的效果。

地址：花蓮縣吉安鄉干城村干城二街100號

▲飯店內處處充滿香草芬芳。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

10 宜蘭【三富休閒農場】

設立於1989年的三富休閒農場，佔地面積約14公頃，緊鄰仁山植物園及新寮瀑布，景緻天然怡人，生態景觀豐富而特殊，四季各具不同風情。除了可以優越的環境外，三富更以「少油、少鹽、多健康」為原則的菜餚享譽市場，加上嚴選在地新鮮食材，降低環境負擔，讓旅客吃得暢快、吃得安心。

地址：宜蘭縣冬山鄉中山村新寮二路161巷88號

11 宜蘭【香草星空休閒農場】

能觀看蘭陽溪口、生態之旅、龜山島日出，享受隨著時序變換的農村景色，是香草星空休閒農場的一大特色。由於園區堅持無毒生態，種植了各式東南亞香料、四季蔬果，加上擁有廚師執照的老闆娘燒得一手好菜，讓旅客能享受美食、在地食材多樣性的DIY教學，以及盡情享受Long stay的養生之旅，感受在地多元魅力。

地址：宜蘭縣五結鄉大眾五路310號

▲溫馨雅致的住宿外，還可品嘗宜蘭地產美食。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

12 宜蘭【綠寶石休閒農場】

位於三星鄉的綠寶石休閒農場，雖然面積只有5288平方公尺，卻五臟俱全。這裡有通過國際美育自然生態基金會有機認證的豐富農作物，當季作物達10種以上，且有蔬菜、水果、花卉，相當適合養身慢活、親子體驗、農場生態等類型需求的旅客，可說是推廣有機食農教育最佳的場所。

地址：宜蘭縣三星鄉人和村人和五路302號

▲入宿海洋風房型，體驗養身慢活休閒。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

13 宜蘭【香格里拉休閒農場】

坐落於海拔250公尺山麓上的香格里拉休閒農場，年均氣溫約25度，氣候舒適、景色迷人，坐在園區內的盪鞦韆上，可俯瞰整個三星平原。園區裡規劃幾條不刻意的森林小徑，隨著四季變化，整個視野呈現不同的顏色變化，每每吸引旅人們的目光。若入住居高臨下的客房，映入窗戶的盡是翠綠的自然景致，蟲鳴鳥叫悠悠入耳，呼吸著最清新的空氣，伴隨著滿天星斗入眠，絕對難以忘懷。

地址：宜蘭縣冬山鄉梅山路168號

▲舒適涼爽的環境，打開窗戶可聽見蟲鳴鳥叫。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

14 新竹【雪霸休閒農場】

雪霸休閒農場坐擁了世外桃源般的雲端綠意與現代化旅宿空間，在海拔近2000公尺的戶外庭園中，遊客眼前盡是雪霸聖稜線、雲海繚繞、觀霧森林遊樂區等無污染、最純淨的景觀，而入夜後便是遼闊的星光閃爍動人美景。農場內規劃了一般套房，也設置了適合全家共同入住的花園木屋、森林木屋、歐式木屋，加上以自家蔬菜水果入菜的料理，可說是吃得好、住得舒適。

地址：新竹縣五峰鄉桃山村民石380-1號

15 苗栗【山板樵休閒農場】

山板樵休閒農場是一個結合臉譜木雕文化、彩繪DIY、食農教育體驗、民宿、露營、放牧土雞蛋養育場的休閒農場，它曾經歷了農業耕作時代、三義木雕興盛時代，至今成為休閒露營農場。由於農場主人珍惜土地，因此所有種植植物皆不用藥，也獲得獨角仙、鍬形蟲、天蠶蛾、蜻蜓、螢火蟲、鳳蝶等豐富生態的陪伴，成為感受田園風光的最佳選擇。

地址：苗栗縣三義鄉雙連潭138號

16 苗栗【花露休閒農場】

位於卓蘭鎮的花露休閒農場，以花卉花田、城堡民宿、天然精油、精緻餐點著名，為台灣歷史最悠久、海內外遊客絡繹不絕的休閒農場之一，過去曾經以栽種聖誕紅而馳名，如今又增加了藥用香草植物區及精油博物舘，加上農場佔地遼闊、鳥語花香，處處都能欣賞繽紛花卉，是家庭或團體旅遊的休閒度假場域首選。

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號

▲充滿綠意芳香的房間，伴人一夜好眠。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

17 苗栗【飛牛牧場】

飛牛牧場為全國第一家專案輔導成功，取得全場完整許可登記證的綜合型休閒農場，這個以自然、健康、歡樂為創園宗旨的農場，因為有飼養牛群，場方利用牛隻排泄物來改良土壤，並廣泛地種植有機蔬菜，加上專業乳牛的飼養管理饒富教育性、知識性，對於親子客群而言是最佳寓教於樂與休憩的選擇。

地址：苗栗縣通宵鎮南和里166號

▲在農場玩累了，隨時可回房休息一下。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

18 台中【私房雨露休閒農場】

原本是想要打造成私人別墅莊園，但秉持著與眾人分享的概念，讓「私房雨露」於2010年正式登場。在這裡時間就彷彿放慢了許多，這片海拔800公尺的台地，讓遠處層疊的山巒、山嵐盡收眼底，加上園區的淙淙流水，便讓每一位到訪的旅人難以忘懷。此外，由於鄰近便有谷關溫泉與知名的松鶴部落，更讓旅人在這裡擁有多元豐富的旅遊選擇。

地址：台中市和平區東關路一段松鶴三巷58-11號

▲位於台地的別墅莊園可盡攬山巒、山嵐景致。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

19 台中【擁葉生態休閒農場】

擁葉生態休閒農場位於東勢鎮山林間，坐擁著原始山林、花香鳥鳴，還能俯瞰地震造成的地形地貌的園地。當您漫步在園區內，隨處可見各種稀有植物及原生植物，還有鳥類、蛙類、甲蟲類、蝴蝶、螢火蟲等，是最佳的大自然教室。農場除了各種水果、稀有植物，並有各種富益智、趣味、生態及藝術的教育性活動，非常適合親子同遊歡度假日時光。

地址：台中市東勢區東崎路3段688巷168號

▲受綠意環繞的住宿環境，俯仰盡是生態的美好。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

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