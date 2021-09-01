台彩中秋暨雙十將加碼總獎金達新台幣8.4億元。除大樂透增開168組百萬獎，威力彩機動加碼2億元，今彩539頭獎也提高至1000萬，加上賓果賓果及39樂合彩，5款熱門遊戲一同加碼，拚疫後振興買氣。

台灣彩券公司今天在「中秋雙十加碼暨刮刮樂新品上市記者會」中宣布兩大節慶加碼內容，總加碼金達8.4億元，為歷年中秋加碼次高，預計可增加帶動24億元銷售額。

台彩公司董事黃志宜表示，重頭戲大樂透加碼從9月7日起跑至10月15日，連續12期除例行頭獎外，每期會另增開9個獎號，對中其中6個就中百萬加碼獎，共有168組中獎機會，為非春節期間大樂透百萬加碼獎組數最多的一次。

黃志宜指出，威力彩從9月6日至11月4日間，若遇到前期頭獎累計金額未達3億元，就會機動加碼2億元；每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果則有兩波加碼活動，在9月10至25日、10月5日至18日間，「基本玩法」1至6星獎項全部加碼，「猜大小」及「猜單雙」玩法獎金倍數也由6倍提高至7倍。

從10月4日至23日，今彩539連續18期頭獎單注獎金提高至1000萬元，39樂合彩單注獎金也會從1125元提高至1500元，每期每注選號均設有銷售注數上限3000注。

以外，明天（2日）將有「小精靈」、「大麻將」及「烤肉趣」3款刮刮樂新品上市，總獎項超過491萬個，總獎金逾29億元；其中「小精靈」以經典電玩「PAC-MAN小精靈」作為票面主題，為亞洲首發，巧妙將小精靈符號納入玩法設計中，頭獎200萬元共4個，總中獎率34.01%。