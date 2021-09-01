BNT疫苗將抵台，由外商裕利負責冷鏈運輸，以攝氏2到8度冷鏈車運送至各縣市，但若要進入各縣市國高中及小學施打，恐怕會有冷藏設施不完備的狀況。桃園市衛生局回應，到校接種疫苗有前例，不會有問題。

桃園市長鄭文燦先前曾談及BNT疫苗學校接種規畫，鄭說「桃園學子一律由學校登記造冊、到校接種」。不過BNT疫苗配送只有6小時效期，是否在配送、儲存方面會有難處？衛生局強調，絕對沒問題。

衛生局解釋，各合約院所都經驗老道，過去流感疫苗接種也都曾以到校接種的方式進行，每個接種站都會清楚瞭解今天配發多少量。假設A學校總共要打1000人，合約院所協調5天內施打完，可分為上、下午場，先拿100劑疫苗放在保冷桶內，6小時內一定能打完。

衛生局說明，桃園的偏鄉僅復興區，車程較遠，但半天來回還是沒有問題的，而復興衛生所有配置1台車上型冰箱，且復興區學子也不多，足以應付施打BNT疫苗。

衛生局補充，無論是什麼疫苗，中央配送後一律進衛生局的疫苗庫保存，規畫分配後則由衛生局合約的冷藏車或衛生局自己的冷運冷藏車，配送至160家合約院所，合約院所需穩定通過2周溫度監控後才能簽約，且都有放置疫苗監視片監控，冷藏儲存設備不會有問題。