《劍靈 Blade & Soul》將於9月15日進行UE4更新，同時開放全新職業「雙劍士」，並於今(1)日展開雙劍士事前活動。

●精緻完美的優化~羽化重生的劍靈

《劍靈 Blade & Soul》將使用UE4(Unreal Engine4)呈現出更細緻穩定的性能！突破想像的界限、遊戲最適性的優化、LOADING速度提升。圖像效果可表現出更廣闊的世界、多樣化動作與細膩的各種演出。

NCSOFT表示，遊戲的引擎更換，意味著開發環境的重整，必須從出發點開始，重新進行龐大的工程。開發團隊要求不妥協的品質追求，導致公開時程有所延誤，對於玩家長久以來的等待深感抱歉！轉換引擎的技術，重點在於最好的優化，我們將呈現出更細緻又穩定的世界。

●無極花舞之雙劍士

過去只追求正統劍術的白青派，對於強大又充滿慾望的「雙劍」總會認為是邪派的觀念，但最後還是無法阻擋從殘酷的刀刃中追求存活的意志力。他們決定自行離開了白青派，並從刀林門為起始點，展開屬於自己的劍法。

雙劍士的戰鬥，若用一句話來形容，就是｢光速交叉的兩把刀刃｣。為了越過劍術的極限，每一場戰鬥都用性命來面對，每一刻都會把自己推向極限鍛鍊劍術，讓敵人成為「就算知道被攻擊但無法阻擋」的狀態，完美演繹了｢攻擊才是最佳的防禦｣。

劍靈全新職業雙劍士

●超越巔峰，最強劍豪

為迎接雙劍士的到來，官方也推出事前應援活動，活動時間為9/1維護後至9/15維護前。

●STEP 1：活動期間加入官方粉絲團，並依指定步驟進行角色登錄與留言，即可獲得包含高速成長使用券以及套裝等「最強劍豪雙劍士」獎勵。此外，活動期間內龍銀會員皆可在龍銀商會中，以0元購買「角色欄增加使用券」，一個帳號限購買一次。

●STEP 2：活動期間加入官方粉絲團並於活動專區中完成指定動作，即可參加抽獎，獎勵包含「銀河幻影武器箱」以及「新星、流星」。

●STEP 3：活動期間只要登入遊戲集氣應援新職業，達成指定登入天數即可獲得獎勵。

更多改版細節與活動詳情請上劍靈官方網站查詢。

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