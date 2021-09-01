【旅遊經 洪書瑱報導】

經過這一年多的疫情折磨，可說是百業蕭條，「求財」這件事對於許多需要正常工作才能養活自己及家庭變得很重要，那裡能求財就一定會有人去。其實求財並不是台灣人的專利，在日本也很受重視！日本「貓頭鷹神社」，是很受歡迎的「打卡」能量秘境景點，來到的這裡的祈福者都是希望祈求財源滾滾而來，而且同時「這裡」也被茨城縣和栃木縣列為指定文化財！而且值得一提的是，鷲子山還橫跨日本茨城縣和栃木縣兩縣交界！

日本人把貓頭鷹看成是一種吉鳥，在日本街一些雕塑商店、超級巿場裡的小禮品或是動漫的玩偶中，貓頭鷹造型的小物非常多，1998年在日本舉辦的冬季奧運也是用貓頭鷹當吉祥物。日本人認為貓頭鷹是福鳥，主要是因為日本人認為貓頭鷹聰明能幹，圓圓的大眼睛大有遠見，還有日語中的貓頭鷹的發音是fukuro，聽起來就像「不勞苦」，有討吉祥之意。

貓頭鷹的發音是fukuro，聽起來就像「不勞苦」，有討吉祥之意

鷲子山上的貓頭鷹神社座落在標高470公尺的山頂上，它創建於大同2年（西元807年），已有超過千年歷史，茨城縣和栃木縣的線界橫跨過神社的大鳥居以及本殿中央，是日本非常珍奇的縣境神社，神社也同時設有二縣的務所服務旅客。真正讓鷲子山貓頭鷹神社聲名大噪的原因，主要是因為神社主祭「天日鷲命」的鳥神，神社內設立有「天日鷲命」使者、高達7公尺的巨大貓頭鷹像，以及許多的貓頭鷹雕像、貓頭鷹鐘、澆水貓頭鷹、貓頭鷹郵筒等等可以祈福，由於貓頭鷹的日文讀音為「不苦勞」，象徵事事順利，又可保佑商業繁盛、祈求金運上升，因此「貓頭鷹神社」參拜人潮不斷。

貓頭鷹神社的能量地標之一

這座巨大的貓頭鷹像被暱稱為「貓頭鷹大佛」，在巨像下的中心有一根「金運不苦勞御柱」，據說敲擊後再把雙手按在上面，貓頭鷹大佛就會帶走你的煩惱苦悶，並且帶來金運福徳、開運幸福。尤其是日本每年年末發行「年末JUMBO彩券」之際，參拜的人潮不斷，據說有不少人在參拜後就真的中了大獎！根據社方的感謝狀顯示，最高中獎者就中了最大獎的「一等賞」的7億日圓呢，只是不知道對台灣的大樂透是否有效否？等到旅遊開放後，遊客不妨買張台灣大樂透、威力彩之類彩券去朝拜試看看！

袋田瀑布距離貓頭鷹神社不遠，可以順道一遊

貓頭鷹神社參拜祈福求財之後，還可以繼續前往大子町的知名能量景點袋田瀑布，它不只是茨城縣最知名的旅遊景點，更是日本三大名瀑之一，在這裡欣賞袋田瀑布的美景並吸收滿滿的正能量之後，可以選擇住宿瀑布入口處附近的「袋田溫泉–回憶浪漫館」，旅館擁有面山和面溪，設有和、洋式客房以及從平安時代延續至今的天然溫泉，可盡情享受窗外雄偉的景色以及悠閒入浴的樂趣。

回憶浪漫館擁從平安時代延續至今的天然溫泉

「回憶浪漫館」的溪流露天溫泉和大浴場、庭園露天風呂，泉質為PH值高達8.9的優質鹼性泉水，具有美肌功效，對神經痛、肌肉疼痛及恢復疲勞也有很大的效果，尤其泉質被稱為「美人之湯」深受女士遊客們的喜愛。泡完湯後，可品嚐以當地嚴選食材創作的美味料理，夜晚可眺望滿天繁星、早晨呼吸充滿負離子的奥久慈新鮮空氣，享受輕鬆悠閒的度假時光。

圖：日本茨城縣台灣提供