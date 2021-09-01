示意圖。／中國政府網。

中國研發抗變異毒株的二代新冠疫苗和2款特效藥，將於2日中國國際服務貿易交易會上全球首發。中國生物表示，此次服貿會中國生物攜帶兩款新冠不活化疫苗的升級版，能有效中和變異毒株的二代新冠不活化疫苗集中亮相。除了兩款升級版疫苗，中國生物還將展示重組蛋白新冠疫苗和mRNA變異株新冠疫苗。

據中國生物1日發布，9月2日至7日在北京舉行的2021年中國國際服務貿易交易會的服貿會上，國藥集團中國生物攜「可診」領域的3款診斷試劑，在「可治」領域2款特效藥（特免球蛋白、單克隆抗體）以及「可防」領域3條技術路線上研發的4款新冠疫苗亮相。

值得關注的是，抗變異毒株的二代疫苗全球首發。中國生物表示，目前，中國生物北京生物製品研究所、武漢生物製品研究所的兩款新冠不活化疫苗均已獲批上市。此次服貿會中國生物攜帶兩款新冠不活化疫苗的升級版，能有效中和變異毒株的二代新冠不活化疫苗集中亮相。

除了兩款升級版疫苗，中國生物還將展示重組蛋白新冠疫苗和mRNA變異株新冠疫苗。中國生物介紹，重組蛋白新冠疫苗是全球領先針對病毒變異量身定做的廣譜重組新冠疫苗，從臨床試驗情況看，該款疫苗能夠有效對抗Delta等變異毒株；mRNA變異株新冠疫苗擁有自主智慧財產權和特點優勢，目前正在完善mRNA平臺建設和大規模生產車間佈局。

在外交部經濟司7月29日晚主辦的新冠疫苗合作企業對話會期間，國藥集團中國生物董事長楊曉明曾表示，除了不活化疫苗，在其他技術路線上，針對變異株的重組蛋白疫苗、mRNA疫苗研發都在進行中。