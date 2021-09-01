23歲的香港城市大學校花梁允瑜先前參加港姐選拔，未料網上竟流出她昔日爆粗口的不雅片，疑是前男友報復。上月梁允瑜確定出局港姐比賽，近日她在IG回應粉絲提問，有人問她為什麼會喜歡說髒話，她大方說：「粗口是香港廣東話文化之一，我是土生土長香港人，當然會認識粗口」，之後她還是會說髒話，並反問私人時間面對朋友難道不能做自己。

上月港姐比賽選出12強佳麗，身材比例好、外型甜美的梁允瑜意外出局，事後她反省認為跟不雅片的風波有關，並強調這不是她的「終點」，仍對螢光幕前的工作有興趣。最近她在IG回答粉絲問題，有人問她參加比賽是否很辛苦？梁允瑜說雖然辛苦，但想到人生只有這一次，而且是為喜歡的事情努力就不以為苦，並感謝工作人員、化妝師、造型師的幫忙。

梁允瑜透露不會改說髒話習慣。（圖／翻攝自cl.chloee IG）

被問到現在心情如何？梁允瑜說一開始當然不開心，難過讓親友失望，目前還是很頹廢的狀態，還在沉澱，但往好處想至少完成了生命中一件想做的事，她也大方回應關於讓她摔了一跤的不雅片，直言髒話是廣東話文化之一，她是土生土長的香港人當然也會說，之後她還是不會改說髒話的習慣，但會選擇適當時機、適當發言，認為有很多人說話虛偽，其實比爆粗口更難聽。

梁允瑜爆料港姐比賽內幕。（圖／翻攝自cl.chloee IG）

有人問梁允瑜會不會恨前男友？她說沒必要記著過去的事，在一起的時候好好對待對方，分開時各自祝福安好，她也大爆港姐比賽內幕，直言其中還是會有小圈子，她自己也跟幾個女生比較要好，過程中梁允瑜曾看過討人厭的行為，例如討好別人或雙面人，甚至是搶話、搶中間C位或是顯瘦的位子，「我也很欣賞別人那麼厚臉皮，我也當笑話來看，自己真的做不到」。