駐德代表謝志偉昨日（8月31日）表示，民間買BNT是一場「接力賽」，強調台灣政府去年8月起做出的貢獻，痛批沒腦的人才會把功勞都歸給第四棒。對此，國民黨台北市議員張斯綱直言：「根本就不是接力賽，而是一場3000公尺的個人障礙賽。」抨擊謝為幫蔡政府搶功，甚至不惜嗆自家人民進黨前立委郭正亮。謝的言行，讓大批網友直呼好笑。

張斯綱昨日在臉書發文痛批，BNT疫苗的採購過程，被謝志偉形容成一場400公尺接力賽，這跟形容真的頗有趣；但謝說前三棒從去年8月跑到今年1月都很順利，這卻好像跟國人所看到的有非常大的不同。

張斯綱指出，政府在採購BNT上一直不順，若是比喻成接力賽，就是各種掉棒與落後；是後來有強棒看不下去挺身而出，甚至還自費參賽，終於一鼓作氣跑到終點。張質疑：「要不是有強棒接手這場比賽哪跑得完？怎麼好意思還說嘴攬功？」

不僅如此，張斯綱質疑，謝志偉自己在國外打完2劑AZ，成天把砲口對準國內，連自家人郭正亮都被他批評是在抹黑造謠，這看在還在苦等施打疫苗的國人眼中，無比諷刺。BNT疫苗的採購過程，根本就不是接力賽，而是一場3000公尺的個人障礙賽，民間單位都是選手，民進黨的官僚就是賽道上的最大障礙。

此文一出，網友紛紛在張斯綱文章下留言：「我快笑死了！」「可笑，這種話也說得出來」、「這傢伙時常睜眼說瞎話」、「叫他回他的德國取暖吧」、「在國外打完2劑疫苗的人，到底有什麼資格說嘴？」「高官把自己搞得像名嘴，盡出洋相」、「某黨過河拆橋的嘴臉，真是笑死人」。