流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨回應明年是否加買3000萬劑BNT時，直言這個數量可能稍多了點，畢竟疫苗會壞，加上台灣也只有2300萬人而已，引發各界討論。對此，胸腔科醫師蘇一峰分享以色列研究，指出打第三劑BNT對重症感染的抵抗力大增15.5倍，這個好成績讓當地政府決定繼續打，保護國民免於Delta變種病毒的感染，因此對以色列來說，BNT疫苗沒有買太多、用不完的問題！

蘇一峰今在臉書發文分享，面對來勢洶洶的Delta，歐美多國不顧世衛組織（WHO）的反對，決定要開打第三劑疫苗，而以色列規劃，40歲以上的國民或罹患特殊疾病者都可以接種第三劑疫苗，目前已有超過150萬人打完第三劑。

蘇一峰表示，以色列的衛生局近日也發布一篇研究，分享民眾打第三劑疫苗的成果，該篇研究總共追蹤100萬名已經打第三劑的民眾，結果發現有打第三劑者，對新冠肺炎各款病毒的對抗力增加11.4倍、對重症感染的抵抗力增加15.5倍。

蘇一峰透露，以色列政府看到這樣的好結果，也支持國民繼續打第三劑疫苗，希望能夠藉此保護國民免於Delta變種病毒的威脅，「對以色列而言，BNT疫苗可能暫時沒有買太多用不完的問題！」