今（9月1日）為開學日，苗栗縣警察局為維護學童開學首日的學校周邊交通秩序，特別動員所屬交通、婦幼、少年警察隊及各分局妥適規劃護童勤務，總共投入警力156名至轄內各小學周邊執行護童任務。

苗栗縣警察局動員所屬交通、婦幼、少年警察隊及各分局妥適規劃護童勤務，總共投入警力156名利維持上學安全。(宋原彰翻攝)

因苗栗市建功地下道正進行車道改善工程封閉，局長周煥興一大早也來到建功國小路口視察學校周邊交通，避免壅塞，引導家長車輛於適當地點下車，苗栗縣警察局交通警察隊亦規劃於苗栗市中正路、玉清路交叉口10公尺內設置交通錐及連桿，禁止車輛違規（含臨時停車），並加派警力協助引導接送學生車輛往校門口以北臨停供學生下車，強化交通疏導作為。

苗栗縣警察局動員所屬交通、婦幼、少年警察隊及各分局妥適規劃護童勤務，總共投入警力156名利維持上學安全。(宋原彰翻攝)

今天也是國小一年級新生入學之日，警察局派出可愛的卡通人物「皮卡丘」來到新南國小校門口陪新同學一起加入「路口禮貌運動」─汽、機車「停」讓行人先行，吸引許多家長及學童目光，而新生的家長也與小孩依依不捨在校門口說再見，深怕自己的寶貝不適應學校上課的新環境，而警察局少年隊先前也針對「科技防衛警監系統」、「人車（門禁）管制」等八大項目協助各級學校辦理自主檢核工作，並且要求所屬員警開學後，落實執行校園聯繫訪視勤務，主動發掘校園安全治安問題，機先防制，及時解決相關校園安全問題。

苗栗縣警察局動員所屬交通、婦幼、少年警察隊及各分局妥適規劃護童勤務，總共投入警力156名利維持上學安全。(宋原彰翻攝)

不只市區的學校，遠在泰安鄉後山的梅園國小，我們派出所警察也到校門口維護交通秩序，當然也向家長們持續宣導學童自我保護的觀念，教導學童們正確保護自己身體的觀念，強調人與人之間相處需尊重對方主觀感受，對於自己身體的隱私處不可隨意讓他人碰觸也不可以隨意拍攝自己身體裸照傳送給別人，讓我們共同建構兒童保護之網絡，打造兒童優質的成長環境，使苗栗縣的孩子們在安全、幸福與快樂的環境中成長。