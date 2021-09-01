模特兒花花（李汶靜）長相甜美，還擁有F罩杯火辣身材，2014年嫁給大14歲F.I.R飛兒樂團吉他手阿沁（黃漢青），婚後生下2女，一家人過得十分幸福，日前卻自爆遭親友用針孔拍攝，有網友質疑她發文的用意，對此，花花也親自回應，再揭童年遭性騷擾的瘡疤。

花花日前透露遭到親近的人偷拍，「在我明確告知請不要再這樣之後，依然繼續做一樣的行為，讓我覺得完全不被尊重，再來說多愛我？」讓她納悶這種愛到底是什麼，強調會公開自己的遭遇，純粹是想讓擔心的網友們了解近況，也希望大家不要追問細節。

花花自曝遭家人針孔偷拍。（圖／翻攝自花花IG）

昨日花花再度發文，談到自己的成長史，「小學被媽媽外遇對象性騷擾，國中被恐慌症的媽媽當出氣沙包，高中被爸爸狠狠賞了一巴掌，離開家開始自力更生」，讓年幼的她相當迷網，常常問上帝「為什麼我要遇到這麼多難關？」、「為什麼我不能像其他孩子一樣享受童年？」

花花坦言在這些痛苦的當下，她都會自我勉勵，「我不只要撐過去，還要活得很漂亮！我要把我的經歷都說出來，讓有類似經驗，正在痛苦中的你們，可以獲得一點點力量，那就值得了吧。」她也強調雖然偷拍事件讓她非常受傷，但她還是想保護自己的家人，因此不會再針對此事作回應。