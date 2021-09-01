今（1）日是記者節，資深媒體人趙少康扛起攝影機，體驗記者的辛苦，有感而發表示，「新聞自由 真的很重」，並批民進黨執政後，台灣的媒體受到各種箝制，越來越走向「順我者昌、逆我者亡」，國民黨民主了，民進黨卻獨裁了，黨政軍伸入媒體的手越來越肆無忌憚。

趙少康在臉書表示，平常總是站在攝影機前受訪，小編建議這次換他扛攝影機，體驗記者的辛苦。他說，肩上的攝影機真的沉甸甸，記者朋友們常要扛著攝影機在烈日下曝曬、追著採訪對象跑；至於文字記者也不輕鬆，為了趕時效，蹲在路邊寫稿已習以為常，甚至被譏「少時不讀書、長大當記者」，但自己所認識的記者都很有料，從小書讀得都很好，只是身在新聞界有許多的「不得已」。

1933年政府發布「保護新聞工作人員及維護輿論機關」命令，開始深化「滿足人民知的第四權、保障記者的報導權」等民主概念，並表彰記者爭取新聞自由的勇氣，就是記者節的由來。趙少康說，但是以民主進步為名的民進黨執政後，台灣的媒體受到各種箝制，越來越走向「順我者昌、逆我者亡」，民進黨獨裁了，黨政軍伸入媒體的手越來越肆無忌憚，國民黨退出媒體、民進黨就進來了。

趙少康扛起攝影機體驗當記者的辛苦，批民進黨獨裁。（圖／摘自趙少康臉書）

趙少康直言，只要對政府歌功頌德就能領補助，質疑針砭的就被關台，大開民主倒車。他感嘆，這讓媒體也淪為政治打手，對民眾發動認知作戰。

在9月1日這天，趙少康也感謝所有辛苦的媒體同業，希望大家勿忘初衷，持續以捍衛新聞自由、揭發社會不義為職志，「沒有新聞自由，就沒有真正的民主」。

他說，媒體是民主體制的第四根支柱，為阻擋台灣的民主繼續倒退，為防止言論市場被民進黨完全壟斷，記者們肩膀上扛負的責任與使命，無比沉重。