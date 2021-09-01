香港文匯網報導，今天（1日）上午，歷時20天，湖南機場集團率大陸全民航業之先，建成「涉及高風險航班服務人員集中居住區」，第一批長沙機場的相關工作人員「拎包入住」。

集中居住區項目位於長沙機場3號國際貨站北面，機場直線距離200米，進出方便，便於管控。集中居住區項目總佔地面積約1.3萬平米，建築面積4773.2平米。項目整體採用裝配式組合屋，可容納296人臨時居住以及20人管理辦公。

項目分東西兩個區布置，中間間隔30公尺以上，共8棟2層樓的建築、148間集中居住標準間，每間可住2人，每個房間都配置了空調、電視、洗浴設施、衣櫃、桌椅、床上用品及日常生活配套等，可以直接「拎包入住」。

項目還配套建設了人臉識別系統、自動測溫系統、360度高清無死角監控、管理醫護人員用房、小超市、籃球場、羽毛球場等，並按照疫情防控隔離人員防疫要求，配置了相應的防疫及保障設施。整個集中居住區與外界通過圍牆隔離，園內每棟建築設置2個出入口，設2個隔離休息區，2個區間走廊通過常閉疏散門進行隔離，最大化減少人員交叉。

集中居住區項目屬於應急和搶險救災工程，20天實現交付使用，創造「機場速度」。8月11日，項目完成終版設計方案，8月12日，正式開工建設。項目組克服高溫多雨天氣，採用「持續輪班」作業方式，保持機械設備不停歇作業，加快推進工期。

8月21日，完成所有組合屋基礎澆築；8月26日，完成場內道路澆築；8月27日，完成組合屋安裝工作；8月29日，完成所有水電安裝工作；8月30日，完成所有電器、家具安裝工作；9月1日正式投入使用。