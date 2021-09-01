在實施大規模防疫封鎖措施、導致一切風雲變色之前，澳洲經濟已經在第二季放緩。目前澳洲正拚命擴大疫苖覆蓋，希望能在聖誕節前重啟經濟。

澳洲統計局周三公布，第二季國內生產毛額（GDP）季增0.7%，較第一季的季增1.9%大幅放緩，但優於經濟學家預估的成長0.5%，並躲過了分析師最擔心的陷入負成長。

與去年同期相比，澳洲第二季GDP成長9.6%，創下該國近代史上最強勁的增長，但這只是因為這場大流行病導致去年同期經濟陷入嚴重萎縮導致偏低的比較基期。

這樣的局面將再度上演，目前雪梨、墨爾本和坎培拉三大城市實施嚴格的居家防疫規定，澳洲第三季經濟估將萎縮2%～3%，或甚至跌得更深。

澳洲總理莫里森的保守派政府將希望寄託在疫苗的推展上，預期成年人接種率將在10月達到70%，屆時將放寬防疫規定，並預期成人接種率在11月達到80%時完全解除封鎖。

BIS Oxford Economics首席澳洲經濟學家Sarah Hunter表示，假設疫苗接種繼續以目前速度推進，其東部各州很可能在第四季開始重新開放，這將帶動經濟復甦。但澳洲將轉向疫情下的新生活常態，亦即容許社區內可能一直會出現新的感染病例，這將導致部分民眾變得較為謹慎，進而使這一波復甦延後到2022年。

第二季經濟數據的最大亮點，在於消費者和政府支出、房市及商業投資仍然強勁，但淨出口和庫存表現疲弱，削弱了經濟成長力道。

此外，名目GDP達到2.07兆澳元（相當於1.51兆美元），創下歷史新高，並成為全世界第11大經濟體。澳洲2,560萬居民的人均GDP達到80,432澳元。

如此優異的表現多歸功於該國許多資源商品超高的出口價格，使其第二季貿易項目季增7.0%、年增24%。家庭儲蓄率雖放緩至9.7%，但房價上漲為消費能力帶來支撐，這部分似乎不受Delta新冠變種病毒疫情的影響。