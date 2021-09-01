史上最長暑假結束，今天是疫情後的開學日，日前一名爸爸為了今年上小學一年級的兒子準備入學用品，除了文具、生活用品缺一不可外，還準備了許多防疫小物，並拍下開箱照PO上網路，並哀怨「荷包瘦了！」貼文一出引起網友共鳴。

一名爸爸昨（31日）晚在臉書《爆廢公社》曬出國小一年級新生兒子的「開學開箱文」，可見照片上兒子躺在畫面左邊，畫面右邊則擺滿了各式開學用品，有學校規定攜帶的文具用品和生活器具，如水壺、便當盒、彩色筆等，還準備了口罩、紙巾、乾洗手，希望孩子在學校也能做好防疫。

為了備齊開學用品，許多家長噴了不少錢，男童爸爸無奈感嘆，「明天要開學了，小一新生開箱文，為什麼小一生要準備這麼多機絲(指用品)」並淚訴「荷包瘦了」。

貼文一出引起不少為人父母的網友共鳴，並紛紛蓋樓自家孩子的「開學開箱照」表示，「還沒全副武裝入鏡，光貼貼紙貼到想打人了」、「我一次買到3年級的用量了！」、「好久沒看到這種開箱文了，超可愛的」、「放心！開學三個月後絕對不見一半！」、「小一新生買的東西比較多，後面就還好了」。