今天在大聯盟場上洋基繼續對陣天使，比賽5局結束天使以6：2暫時領先。洋基在中斷13連勝後吞下3連敗，天使希望能趁這個機會重挫洋基的士氣，而此戰焦點無疑是洋基黃金打線對決大谷翔平，洋基今天派出泰隆(Jameson Taillon)先發，面對天使貝瑞亞(Jaime Barria)。

但此戰泰隆和貝瑞亞都發揮不佳，前者投4.2局被敲5安狂失6分，投出2次保送，其中挨了一支全壘打，自責分率4.44。貝瑞亞投4.1局被敲5安打失掉2分，也投出2次保送，但他挨了兩支全壘打，自責分率5.40，雙方都投不滿5局就被換下場。

這場比賽大谷翔平前兩打席都吞保送上壘，沒有敲出全壘打機會，不過比賽到5局下半天使在一三壘有人時發動盜壘，原本在一壘的高斯林(Phil Gosselin)衝上二壘成功，接著大谷翔平趁對方不注意時衝向本壘，洋基即時回傳，裁判認定大谷翔平安全上壘，因此幫球隊得分。

這次盜壘也是大谷翔平本季第22次，尤其這一盜更價值連城，頻頻獲保送的他沒機會在打擊建功，但仍靠快腿幫球隊拿下分數，真的相當精采，他也拿下球隊第6分，5局結束時天使以6：2領先洋基，贏球機會非常濃厚。

大谷翔平兩天前才剛完成壯舉，他跑出本季第20次盜壘，成天使隊史首位單季40轟20盜球員，也是日籍球員史上首人，擁有強悍打擊力量又有快速跑壘能力，這樣的身體素質相當驚人，也是讓對手相當頭痛的一點，因為就算保送他上壘不被挨轟，他還是能在壘上製造威脅。

這場比賽洋基4局先馳得點，瑞佐(Anthony Rizzo)敲出剛好落在牆緣的全壘打，裁判經重播判斷後仍宣判這是支陽春炮，讓天使相當無奈，但他們4局下討回顏面，沃許(Jared Walsh)揮出3分炮，累積本季第25轟，一口氣將比數拉到3：1。到5局兩隊製貼上，洋基先得1分，天使再拿3分，打完5局天使以6：2領先。