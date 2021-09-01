美國路易斯安那州和密西西比州今天開始評估強烈颶風艾達（Ida）釀成的災損，隨著洪水逐漸消退，美國墨西哥灣沿岸地區的災情逐漸完全顯露出來；因風災喪生人數增至4人。

路透社報導，路易斯安那州南部災後恐將面臨長達一個月沒水、沒電的日子。

威力強大的艾達兩天前以4級颶風之姿登陸路易斯安那州，紐奧良市（New Orleans）多數地區如今仍處於停電狀態。16年前的同一天，颶風卡崔娜（Katrina）登陸重創紐奧良，奪走1800多條人命。

搜救人員搭乘小艇和越野車，分頭查訪因風災交通中斷的社區，目前已證實有4人罹難；還有一名男子下落不明，恐已在鱷魚攻擊下不幸喪命。

法新社報導，儘管紐奧良市災損有限，社群媒體上仍可看到民宅浸在水中、民眾在泡水車輛中獲救的照片影像。

紐奧良機場（New Orleans Airport）表示，今天所有表定航班一律取消，明天也會有近200個班次停飛。

官方通報，在紐奧良西北方的普雷里維爾（Prairieville），有一人被倒塌的路樹砸中身亡。在紐奧良東南方約95公里處，則有一人試圖開車穿越淹水地區而送命。

根據追蹤網站PowerOutage.us，這場風暴導致路州超過百萬人無電可用，包括紐奧良全城。而在夏末氣溫持續攀升之際，直至今天下午，大多數用戶仍未恢復供電。

紐奧良「時代瑣聞報」（Times-Picayune）報導，電力公司安特吉（Entergy）今天上午告訴紐奧良市議會成員說，最快明天可恢復部分供電。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1100901