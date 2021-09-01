【旅遊經 編輯部報導】

台北市政府觀光傳播局特別與知名IP－「救援小英雄波力」攜手策劃「台北無圍牆博物館特展─波力玩台北」，即日起至12月15日止在台北探索館展出，讓救援小英雄們帶著大家一起暢遊台北無圍牆博物館，開啟台北無圍牆博物館，探索你所未見的台北。何謂台北無圍牆博物館？台北無圍牆博物館的故事起源於北投，1913年全東亞最大的溫泉公共浴池經過歲月的考驗幾乎荒廢，1996年透過北投在地的居民與文史工作者的發起，讓公共浴池得以修復與保存，「北投溫泉」可說是無圍牆博物館概念的緣起，當時提出的「北投生活環境博物園區」至今漫延到台北市的各個地方，把所有的故事串聯起來，整個台北都是我們的博物館，這就是5+3無圍牆博物館的理念。從「北投溫泉」到最復古新味道的「大稻埕」，再到常民文化的生猛力「萬華艋舺」、當代青春多元藝術櫥窗的「城北廊帶」以及空氣中留著啟蒙光芒的「城南台大」，還有這幾年台北市的重大建設北流、北藝、「信義松菸」的大巨蛋，每一個地方都有著不同的DNA。現在疫情趨緩，也讓無圍牆博物館從這一刻再度啟動。

「台北無圍牆博物館特展─波力玩台北」開幕之際，邀請超人氣的波力(Poli)與安寶(Amber)，更由蘋果劇團以量身打造短劇為特展拉開序幕，展覽包括台北探索館1樓至3樓空間，展區規劃無圍牆博物館歷史與復刻文物，除了有北投國小當初的陳情書外，還展示了大稻埕的戲院復刻照片，展區還規劃了眾多創意互動裝置，讓民眾彷彿置身於八大無圍牆博物館。另外，台北探索館1樓大螢幕特別設計了救援小英雄波力的集氣互動遊戲，邀請民眾舉起雙手一同為無圍牆博物館集氣。此外，在台北市政府西大門也打造了打卡拍照區，讓大家與救援小英雄們一起合照，留下探索無圍牆博物館的美好回憶。

跟著波力(Poli)與安寶(Amber)的指引抵達2樓特展廳，救援小隊化身小小導覽員，勇敢又能快速移動的波力帶領大家認識台北無圍牆博物館的食、衣、住、行、育、樂，現場呈現了無圍牆博物館各區的老照片與復刻文物，除了可以看到北投國小1994年為了保留古蹟所寫的陳情書，還有新北投車站、大稻埕戲院、中華商場的老照片，搭配雙層觀光巴士體感投影、互動塗鴉牆與豐富的復刻文物，呈現台北多元的文化發展。台北探索館3樓的常設展也佈設了無圍牆博物館展區，透過不同的情境體驗，帶領大家一同探索台北這個充滿故事的城市。

台北探索館「台北無圍牆博物館特展─波力玩台北」即日起展覽至12月15日止。

台北探索館3樓打造常設展、2樓也規劃了寓教於樂的特展，讓大家透過不同的體驗方式認識台北無圍牆博物館。

來台北探索館「台北無圍牆博物館特展─波力玩台北」體驗互動塗鴉牆，畫出屬於自己的波力與安寶。

台北市副市長蔡炳坤表示，一個城市的偉大不在於有多少新的建築，而在於它有多少的故事，一直以來我們都希望學校的師生能夠認識台北無圍牆博物館，這次在台北探索館不僅有常設展，也在2樓規劃了特展，讓更多人了解無圍牆博物館的概念。無圍牆博物館就是打破博物館的圍牆框架，走進城區與生活，一方面讓歷史文物與古蹟建築得以保存、修復、再利用，另一方面要連結人與城區，讓故事在身邊流動。

這次特展為了讓民眾透過寓教於樂的方式認識台北無圍牆博物館，特別與「救援小英雄波力」合作，規劃適合親子參觀的特展，此外，特展期間也針對八大無圍牆博物館推出八種不同的體驗活動，讓民眾透過北投戶外實境解謎遊戲、萬華散步走讀、大稻埕街區導覽、松菸品牌講座、鉛字活版印刷、寶藏巖剪紙藝術工作坊、士林廟宇文化分享、南港羊毛氈體驗等多元的形式，對台北無圍牆博物館有更深入的了解。

台北探索館配合市府防疫相關措施，入館民眾需量測體溫、實聯(名)制、全程佩戴口罩、手部酒精消毒等防疫規定，並由單一出入口通行，特展廳容留人數上限30人。

開展期間也將不定期舉辦打卡抽五星級飯店住宿券活動，相關活動訊息可至台北探索館官網(https://discovery.gov.taipei/）或至「台北旅遊網FB」。

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展覽資訊──

展覽名稱：台北探索館「台北無圍牆博物館特展─波力玩台北」展覽日期：即日起~12/15展覽時間：09:00~17:00免費入場（9/4、週一暨國定假日休館。開展期間配合防疫消毒，每日11:30-12:00特展廳暫停開放參觀。）注意事項：展場內禁止攜帶飲食、寵物及長柄傘或其他危險物品進入。