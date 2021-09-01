【旅奇傳媒/編輯部報導】泰越捷航空（Thai Vietjet）近期公布最新國際航線，將開通台北飛往曼谷（蘇凡納布機場），更為旅客提供從曼谷至普吉島沙盒計畫（Phuket Sandbox）航班。

▲泰越捷航空同時提供普吉島沙盒計畫航班。 圖：泰越捷航空／提供

全新國際航線往返台北與曼谷的航班，將於2021年10月20日起執飛，每週三班來回班機（週三、週五與週日），此航班也提供從曼谷（BKK）飛往普吉島（HKT）的轉機航班，讓乘客能更方便透過普吉島沙盒計畫前往曼谷。

同時，泰越捷航空自2021年10月21日起，也將開通曼谷（蘇凡納布機場）及普吉島飛往新加坡的直飛班機。曼谷–新加坡航線每週將有三班來回班機，而想造訪普吉島的旅客則可搭乘從新加坡起飛的班機，每周將有兩班班機。

2020年，泰越捷航空被《全球商業觀點雜誌》（Global Business Outlook）評選為「年度最速成長廉價航空」（Fastest Growing Low-Cost Carrier of the Year 2020），泰越捷航空不斷拓展國內外的航空版圖。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）