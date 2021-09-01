蘋果新機發表會預計在9月中登場，除了眾所期待的iPhone 13新機將推出外，AirPods 3、Apple Watch Series 7等新品預計同時亮相，近日模型機與相關渲染圖也跟著曝光，被認為外型與AirPods Pro有高度相似，價格落在150至200美元左右。

綜合外媒報導，從目前流出的爆料照觀察，AirPods 3的充電盒外觀接近AirPods Pro的橢圓形，耳機設計採半入耳式但沒有耳塞，另外，AirPods 3主打平價策略，因此不會具備主動降躁功能，但音質預期比AirPods 2還要出色，且由於AirPods 3的半入耳式耳機沒有耳塞，配戴體驗會比AirPods Pro還要舒適。

此外，傳出AirPods 3的售價介於AirPods 2與AirPods Pro之間，落在150美元（約新台幣4200元）至200美元（約新台幣5600元）左右，盼能填補兩者間的市場空缺。

蘋果技術副總裁Kevin Lynch在6月份曾透露，蘋果可能會在未來的AirPods上搭載運動感應裝置，藉此測量人體運動數據，並加強與iPhone及Apple Watch等設備的連動，豐富其健康監測系統的功能，但目前並未確定AirPods 3是否會應用此功能。

至於AirPods 3生產線的相關消息，傳出受到越南新冠疫情爆發影響，蘋果決定暫時將AirPods 3生產線移往中國大陸，以維持穩定的生產效率，不過蘋果仍希望未來能有20%的AirPods 3生產線在越南。

Here are some of the expected features of the upcoming AirPods (3rd generation) coming next month. Are you interested in getting one? pic.twitter.com/AJxprGpxD3 — Apple Hub (@theapplehub) August 30 2021