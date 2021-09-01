今日（9）是全國開學日，不少學生會面臨適應不良狀況，家長也憂心。國民黨立委馬文君建議，家長們可利用在家時間，指導孩子一套「開學收心操」，其中包括整理書桌房間、調整飲食作息、恢復上學作息、討論開學計劃、減少看電視、減少上網時間等6大招；並呼籲校長及老師，在疫苗不足的當下，能扮演好與家長溝通的橋樑。

馬文君8月30日在臉書發文表示，9月1日是全國開學日，這次因為疫情，暑假較過往漫長，隨著孩子們開學，家長也能夠「華麗轉身」從容上班去。

馬文君指出，不少孩子在開學後有些許適應不良的情況，家長不妨利用在家時間，指導孩子一個「開學收心操」六招：整理書桌房間、調整飲食作息、恢復上學作息、討論開學計劃、減少看電視、減少上網時間。

此外，由於疫苗仍嚴重不足，馬文君強調，特別感謝校長及老師們幫忙，在開學前做好防疫準備；開學後，也請老師扮演好與家長溝通的橋樑，疫情尚未緩解，讓大家一起努力守護孩子的健康，讓校園恢復往日生機與歡笑。