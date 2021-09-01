全台最大的線上旅遊展館上線啦！交通部觀光局委託台灣觀光協會建置「Time for Taiwan 線上台灣館」，正式於9月1日上線，透過線上導覽介紹各地旅遊特色，向全世界宣告「台灣準備好大家的到訪」。

2020年全球受新冠肺炎疫情影響至今未歇，旅行不再是說走就走的自由移動，也限制了觀光旅遊業者親自向世界推銷台灣的機會。交通部觀光局運用數位科技建置「Time for Taiwan 線上台灣館」（www.timefortaiwan.com.tw），匯集多元的台灣主題旅遊和影片介紹、觀光圈、國家風景區及各地區的觀光景點和遊程，以及食宿遊購行等各類的產品，提供全世界的旅客和旅遊業者一個最快速、最方便、最完整的台灣旅遊資訊平台，也讓無法親赴國外參展的業者及單位，補足能量一起宣傳台灣。

觀光局表示，線上台灣館比照實體旅展，兼具專業展及一般民眾展的功能。一般民眾只需連結網址即可進入台灣館，盡情瀏覽探索台灣，「Travel Taiwan展區」提供北中南東及離島地區的觀光景點和遊程，及各部會推薦的原住民族部落、各式文化體驗、休閒農業遊程、客庄遊程及山林旅遊等主題。

「Experience Taiwan展區」每個月針對不同客源市場辦理各種線上體驗活動，如遊程產品介紹、直播小旅行、趣味有獎徵答等，透過虛擬實境的模式傳達台灣旅遊獨特魅力。有關食宿遊購行等業者的產品介紹，則分別依來訪台灣的主要客源市場設立日、韓、港澳、北美、泰、星、馬、菲、越、印尼、紐澳、歐洲等12個專屬展區，讓國外業者及民眾直接到自己國家的展區逛展，讓大家在國境開放後，可以立刻來台灣開啟一趟在地、獨特又安全的深度旅行。

線上展館另針對旅遊業者的商務洽談交流需求，規劃「Business Lounge」和「Conference Room」，供業者自由交流和線上辦理B2B說明會與旅遊交易會，讓台灣Inbound業者與全球各市場業者在疫情新常態下能夠持續拓展業務。

交通部觀光局局長張錫聰說，希望在疫情之下無法如常出境旅遊前，不管是曾經來過或是剛計畫要來台灣旅行的世界旅人，都能透過電腦或手機進入展館參觀並獲得最新的旅遊訊息。尚未將台灣列為優先選擇的旅人們，也能在展館裡看見台灣各地的多元人文、自然生態、美景美食，大家一定可以在台灣找到最吸引自己的旅遊元素。