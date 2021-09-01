美國官員透露，美軍在最後撤僑阿富汗的行動中和塔利班達成秘密安排，塔利班聖戰士護送美國人前往喀布爾機場，協助美公民撤離阿富汗。

美國有線電視新聞網（CNN）引述2名美國國防部官員指出，美軍在最後撤僑阿富汗的行動中和塔利班達成秘密安排，塔利班聖戰士護送美國人前往喀布爾機場，協助美公民撤離阿富汗。不過另有消息指，實際上一開始的撤離合作並不順暢，塔利班拒絕讓部份美國公民通關離開。

美國官員透露，美國與塔利班達成的秘密安排是，美國公民被告知在機場附近的集合點集合，塔利班成員會在那裡檢查他們的證件，並且護送他們前往由美軍駐守的機場大門，美軍會看到塔利班份子與美國公民穿越機場大門附近的人群，並且準備好在突發狀況發生時上前干預。

消息人士指出，當美國公民及美國護照持有者被告知塔利班會協助護送時，許多人還以為聽錯了，美方人員必須不斷向他們保證，當他們進到內政部的集合點，塔利班真的會讓他們離開。

CNN指出，美國透過政治談判、化解衝突等努力，已經和塔利班在外交、軍事方面有多年接觸，此次雙方就撤僑達成秘密安排，是前所未見的合作。

官員說，塔利班一天會進行好幾次護送任務，其中一個重要的集合點就位在機場大門外面的內政部大樓內，美國公民會從不同管道收到前往集合點的指令，官員形容與塔利班的秘密安排「效果很好」。

不過CNN也指出，從部份美國人那裡聽到了不同故事，這些美國人透過非官方管道協助美國同胞、阿富汗人離境，部分案例顯示，美國公民及綠卡持有者在內政部大樓的集合點被塔利班打回票，他們被拒絕進入大樓。

目前尚不清楚塔利班拒絕讓美國公民通關的作法，多大程度影響了美國的撤僑計畫，也不清楚遭拒於門外的美國人，後續是否在其他時間點成功通關，或者循其他途徑順利抵達機場。

CNN指出，內政部大樓內的集合點並沒有部署美軍及美國官員，CNN主要仰賴在外面的官員、公民家屬、情報人員、其他幫助者獲得消息。

目前已知有部份美國公民及綠卡持有者循其他路徑前往機場，或是在其他時候獲准進入集合點。

報導也描述透過內政部大樓集合點撤僑的過程一開始很不順暢，一名美國人及20多名家屬和塔利班在集合點耗了好幾個小時，另外也有聽說塔利班拿走了美國人的護照、綠卡、手機等，讓上百名美國人、綠卡持有者及家屬在寒冷的氣溫下等待好幾小時，塔利班最終歸還文件，讓他們前往機場。

不過隨著美國與塔利班協調，後續透過集合點撤僑的行動已經愈來愈順暢。