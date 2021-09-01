香港歌手何韻詩下周一（6日）將舉行演唱會，惟日前《文匯報》等建制媒體引述消息指，執法部門正關注身兼「612人道支援基金」信託人的何韻詩。事隔一周，何韻詩今早（1日）在社交網站宣布，香港藝術中心以觸犯場地租借合約為原因，決定取消她於壽臣劇院的租場，令其演唱會《你尚未成為的》被迫取消。

何韻詩在facebook專頁批評藝術中心並無清楚交代原因，表明堅決反對藝術中心的決定和保留追究一切損失的權利，強調其團隊檢視演出內容和已公布的宣傳資料後，確認當中絕無危害公眾秩序及安全，以及觸犯法例的可能性。她形容「音樂是關不住的，還會繼續開唱」，將繼續在9月12日晚上8時原訂演唱會的最終場，改辦直播演唱會。

何韻詩今早在fb專頁發文指， 8月31日接獲香港藝術中心通知，指她違反場地租借合約條款，臨時取消其9月6日至12日租用壽臣劇院作為演唱會表演場地的預訂，並退回12.7萬港元場租，涉及的租約條款為合約22(c)。

何韻詩批評，藝術中心起初並無提供任何證據和解釋，說明其表演如何觸犯有關規定，她再三查詢下，才獲中心告知「The management of the Arts Centre is duty bound to observe closely the recent developments in society and the laws concerned. （藝術中心管理層有責任密切留意社會的最新發展和有關法律）」，惟仍未有明確指出相關法律和社會發展為何，暫未知是否與日前的報導有關。

她明言堅決反對、亦無法認同藝術中心含糊不清的決定，團隊仔細檢視過這次演出內容，以及已公佈的宣傳資料，當中絕無危害公眾秩序及安全，及觸犯法例的可能性，「不禁要問，香港藝術中心作為支持當代藝術的獨立機構，有效運作至今44年，如今能在毫無實質理據的情況下任意剎停已批准的租用資格，在往後的日子要如何走下去及面對公眾？」

至於退票安排，她表示將於日內公布，亦對「未能親身在一個正式演出場地和大家相聚，我們深感失望，也明白各位期待已久的歌迷們的失望」，慨嘆「在無法解釋的突變和紅線下」，演唱會成為「尚未成為的Show」，但她將如期在9月12日晚上8時原訂舉行的最終場，會辦一場直播演出，「正如疫情不能取消春天，音樂是關不住的。有天有地，就有舞台。要是還可繼續唱，我們谷底照開張。」