日本男神木村拓哉與工藤靜香的18歲愛女木村光希（Koki），出道短短3年便登上各大雜誌紅遍全亞洲，成為新一代的時尚寵兒。近日她再度受邀，為新加坡時尚雜誌《L'Officiel》拍攝封面照，但在釋出的照片中，前衛又大膽的造型與妝容又再次引起網友議論紛紛。

新加坡時尚雜誌《L'Officiel》近日為慶祝集團創立100周年，特別找來木村光希擔任封面人物，拍攝一系列形象照，在官方IG上所公開的照片中，只見木村光希換上白色深V短版上衣、咖啡色細肩帶與斜肩洋裝等多種造型，大方秀出深溝及纖腰，她的手中則是拿著日式傳統紙傘與竹子展現日本風情。

而木村光希的臉上畫著俐落又尖銳的黑色眼線，搭配一抹咖啡色及綠黑色的唇色，卻讓網友們十分不埋單。不少網友認為，雖整體造型看起來幹練又不失性感，但突兀又成熟的妝容，與木村光希實際的年紀看起來有所差異。

網友甚至忍不住吐槽留言「為何老是把她弄得這麼成熟」、「她這個年紀畫這種成熟妝容好奇怪」、「我頓時有點這認不出是誰」、「看起來怎麼像中毒」、「時尚真的好難懂」、「造型師為什麼總要這樣折騰她」、「暈倒！怎麼又是這種怪裡怪氣的妝」。

事實上，木村光希自2018年透過日本時尚雜誌《ELLE Japon》出道後，便挾帶著父母給的明星光環，一下子就受到眾人的注意、知名度瞬間暴漲，但人紅是非多只要她一公開雜誌或是品牌造型，就經常引來網友的質疑聲浪，備受不小的壓力。