資深藝人梁佑南從選美比賽出道，與丈夫方明達育有兩子一女，女兒方琦繼承衣缽闖蕩演藝圈，近來梁佑南上節目時表示因為性急，常用命令口氣對女兒說話，讓女兒相當不滿，反控她道德綁架，場面一度火爆，讓所有來賓都捏了把冷汗。

梁佑南日前上年代MUCH節目《聽媽媽的話》錄影，表示每次在廚房張羅晚餐時，女兒只會坐在沙發上看電視，從未主動開口詢問是否要幫忙，因此決定讓女兒負擔其他家務事，沒想到女兒方琦反控媽媽總把她當「跑腿女傭」使喚，甚至控訴她道德綁架，這讓梁佑南聽了心中不是滋味，直接回嗆：「妳小時候泡奶、洗奶瓶還不是都我在做，叫妳拿杯水是怎樣？」眼見母女倆戰爭一處即發，讓主持人徐小可急忙出來打圓場。

方琦表示母女倆因為都是急性子，導致雙方沒辦法好好溝通，更舉例有次邀媽媽一起參加親子做菜節目，沒想到卻得到「去什麼去，妳又不會做菜，都幾歲了，丟不丟臉啊」的回應，讓她內心當下相當受傷，直指媽媽講話比酸民還難聽，對此，梁佑南表示會改善急躁的個性，方琦也允諾未來會多站在媽媽的角度思考。

方琦去年和媽媽梁佑南一起參加錄影時，自爆開始學習理財時，看到身邊同學買股票有賺錢，便如法炮製砸下約20萬新台幣，想不到血本無歸，這讓梁佑南聽完馬上變臉拍桌，不僅痛罵女兒「你承不承認你很笨？」甚至忍不住推了她一把。