一名國中生意外在檢查時發現血壓高達150，由於家中有慢性腎病史，醫師警覺安排進一步檢查，發現少年的腎臟已有小水泡，診斷為「多囊腎」。醫師指出，高血壓發生在20、30歲年輕人身上並不尋常，很可能是顯性遺傳的多囊腎；但臨床上也有約10％的多囊腎患者並無家族史，如出現高血壓、腰部疼痛、血尿等症狀也建議就醫檢查。

藝人小鬼黃鴻升疑似罹患多囊腎，引發主動脈剝離猝逝。輔仁大學附設醫院腎臟科醫師高芷華表示，多囊腎屬於顯性遺傳，只要父母一方為患者，就有50％機率會遺傳給下一代；患者的腎臟會長出大大小小的水泡，因此又稱為「泡泡腎」。正常腎臟為9到12公分，多囊腎患者的腎臟最大可以到20公分，壓迫正常腎臟組織，進而影響腎功能，逐漸走向洗腎。

儘管多囊腎是基因遺傳疾病，但高雄醫學大學附設醫院腎臟科醫師黃道揚提醒，臨床上有10％的多囊腎患者沒有家族史，屬於新發生的基因突變，出生時就帶有多囊腎的基因，未來也可能遺傳給下一代。

黃道揚指出，多囊腎患者早期幾乎沒有症狀，其中高血壓症狀比較早出現，也比較容易發現，如果年紀輕輕就罹患高血壓，就需要特別留意；等到腎臟水泡越來越大，患者可能出現腹脹感，加上微血管破裂會導致血尿；一旦水泡破掉，還可能引發泌尿道感染。

針對多囊腎的治療，臺中榮民總醫院內科部腎臟科主任陳呈旭指出，目前僅有一種口服藥可用，文獻指出，可延緩洗腎發生時間約9年，且已納入健保給付。黃道揚補充，目前健保給付對象僅針對18到50歲、診斷為慢性腎病第三期以上，且腎功能下降速度符合標準者，門診中大約只有5分之1的多囊腎患者符合條件，如未符合給付條件，每月須自費8000至2萬6000元。