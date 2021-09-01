台南市大成國小已先辦過迎新，今日新舊生同時入校門秩序良好。（台南市大成國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市渡拔國小安排小朋友進校時敲響「靜思鐘、勵學鼓」。（台南市渡拔國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市玉井國小新生第一節課先帶隊熟悉校園。（劉秀芬攝）

台南市佳里國小新生與舊生分流通道。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

經過漫長暑假，各國中、小學於9月1日開學，新生人數多達280多人的台南市新市國小，8月28日就已經請新生分梯到校報到；善化區大成國小新生也有240多人，同樣在8月26日就已請家長送新生到校熟悉環境，加上台南市警察局各轄區都派出員警維護交通安全，今天開學日都順暢有序。

大成國小校長楊益民表示，校方事先拍攝認識校園等多支影片，26日新生訓練時也過「文開門」希望新生文思大開，成為台灣文獻始祖沈光文的弟子，今日到校時也請二年級老師帶新生進教室；新市國小則請出愛心服務社高年級學長來幫新生帶路，家長也都安心把小孩交給老師就回家。

佳里國小今年新生有220多人，校長康瑞中表示，開學首日因有一年級新生家長不了解學校接送孩子的動線，特別在校門入口處設置1年級新生與舊生分流通道，另擔心校門口會因此交通大亂，好在有佳警在學校路口執行護童勤務及交通疏導。

玉井國小今年新生有3班，校方8月19日即與家長線上宣導開學要點，今天開學日校方也在新生教室外布置氣球迎新，一位阿嬤說，孫女是幼兒園直升，對學校環境很熟悉，所以她很放心。

渡拔國小擔心孩子已3個半月未過學校生活，因此布置了「勤學門、聰明門」，安排小朋友進校時敲響「靜思鐘、勵學鼓」，勉勵新生及升上新年級的學生，面對此次歷史性全球化的疫情，能勿忘勤學，開啟智慧，靜思未來、無懼挑戰。