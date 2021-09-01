全國疫情警戒首開學日，防疫期間為迎接學生安心回歸校園學習，台中市警第二分局今天一早出動員警，與學校的「漫威英雄」包括，美國隊長、綠巨人浩克、鋼鐵人等，一同出現在北區太平國小大門口，守護學童上學，學童進校門口依序量測體溫，「警察杯杯」不斷提醒小朋友要戴好口罩、勤洗手，落實防疫。

警方與校方人員在學校周遭引導學童進入校園，小朋友之前因疫情爆發，遠距上課加放暑假，許久沒回到校園，開學日看到「漫威英雄」現身校園，顯得相當驚喜，校門口也恢復了以往的人潮及車潮，顯得熱鬧。

台中市警第二分局啟動「維護學童安全工作」，由各分駐（派出）所編排「維護學童安全工作」勤務，就北區的9所小學上（放)學時段，加強校園週邊安全維護、交通疏導。為了維護上學的交通秩序及行的安全，警察、老師及警察志工全都動員。

台中市警第二分局長陳家銘表示，重視學童上下學安全，除規劃護童勤務外，更呼籲學校及家長應加強校園安全意識及強化校園通報機制，如發現校園週邊可疑陌生人應立即通報警察機關或相關單位查處，以維護學童及校園安全，另請各家長接送小孩時應遵守交通規則，一同維護交通安全。