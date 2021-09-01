民間團體捐贈BNT疫苗將抵達台灣，唯BNT比莫德納及AZ冷鏈條件更嚴苛，未來在校園開打，相當考驗地方政府應變能力，對此，台中市衛生局長曾梓展說，BNT和莫德納一樣，只要一出食藥署庫房到地方後以零下2到8度保存可唯持一個月，但只要到10度C以上環境只能存放6小時，有了莫德納經驗，中市府只要謹慎面對，絕不會出現浪費等疑慮。

國內冷鏈業者爆料，目前包括BNT、AZ和莫德納等進口新冠疫苗，均由外商裕利負責冷鏈運輸，裕利雖買了20多座攝氏零下70度超低溫冰箱，可維持BNT效期達六個月，但疫苗轉送各縣市過程中，也要全程維持零下70度，難度極高。

由於BNT將大量於校園開打，台中市幅員廣大，從食藥署庫房運送出來到台中市衛生局，再發放出去，全程都是採零下2到8度保存，即便運送到最遠的和平區，全程也有冷鏈設備，用冰箱內用一層冰包一層毛巾重覆三層保溫，還有冷鏈監控的晶片，只要溫度到10度C就會爆裂警示。過去莫德納疫苗就是如此監控操作，相信不會有問題。

台中市教育局表示，BNT疫苗將運抵國門，中央規劃12至18歲學生優先施打，經查目前教育部正與衛福部疾管署研訂相關作業規範，包含通知書、同意書及作業指引等，目前尚未接獲造冊通知，後續將待中央公布作業規範後，積極配合衛生單位辦理學生疫苗施打事宜。

位處偏鄉的梨山國中有50多名學生，校長洪永明表示，目前尚未接獲造冊通知，因學生數不多，造冊很快；過去每年皆由梨山衛生所到校施打流感疫苗，BNT疫苗到校施打機率高，唯須經家長同意後再造冊。