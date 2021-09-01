NAND快閃記憶體控制晶片廠慧榮科技今(1)日宣布，推出全新SM2320單晶片高效能、低功耗及符合成本效益的外接可攜式SSD解決方案。

慧榮產品企劃部資深協理黃士德表示，預期高效能外接式SSD市場將會增長，因為廣大應用需要快速外接儲存裝置，例如遊戲主機和筆記型電腦使用了大量資料應用程式，包含影像、視訊儲存及編輯應用程式。同時，最佳外接可攜式SSD不僅提供更快的效能，還能提供更低耗電、更小尺寸及更低的成本。慧榮的全新可攜式SSD控制晶片解決方案免除了橋接式晶片設計，為此不斷成長的產品領域提供更簡單、更具成本效益的解決方案。

慧榮表示，全新SM2320控制晶片解決方案具有整合式硬體與韌體，以及最高級別的資料安全性，滿足遊戲主機使用者需求，同時滿足需要高效能及低耗電需求的筆記型電腦使用者需求。由於NAND記憶體的效能、低耗電量、可靠性及可攜性，因此外接可攜式SSD市場正快速成長。SM2320的客戶包括Kingston，在其全新中採用SM2320進行設計，同時包含其他模組和NAND快閃記憶體供應商。慧榮獨特的SM2320外接可攜式SSD控制晶片解決方案具有USB 3.2Gen 2介面、先進SSD控制晶片架構及四個NAND通道，連續讀寫速度高達2100/2000 MB/s。SM2320解決方案消除了其他傳統設計中通常需要的USB橋接控制晶片，也能降低物料清單(BOM)的成本及耗電量。