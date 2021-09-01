MCU(微控制器)原本下半年市場就相當樂觀，但碰上馬來西亞疫情，儘管目前已見舒緩，但陸續復工後以車用市場為主，勢必會排擠到使用廣泛的8位元MCU，台廠盛群(6202)、新唐(4919)、凌通(4952)、松翰(5471)等也可望藉此進補，業績一路看旺到明年。

MCU行情大好，加上晶圓產能緊張，包括盛群、新唐、凌通、松翰等下半年就多屬營運樂觀，訂單也都已經預定到明年，加上近期屋漏偏逢連夜雨，5月東南亞疫情捲土重來，英飛凌、恩智浦、意法半導體等主要晶片封測中心停工，儘管目前陸續回復，但多數仍以供給車用市場為優先，畢竟目前車用晶片全球嚴重缺貨，甚至影響到新車市場，如此一來，也影響到其他用途MCU供給狀況再度惡化。

車用晶面以32位元MCU為主，但目前消費市場還是以8位元MCU採用最為廣泛也最受歡迎，在國際IDM大廠在MCU供應以車用為主下，勢必出現排擠效應，台廠就可望從中受惠，預計8位元MCU全面性缺貨不僅將一路延續整個下半年、甚至明年有機會持續緊繃。

另外，晶圓產能緊張，晶片售價後續上漲動能依舊可期，MCU也均會適度轉嫁與客戶。就盛群來說，終端客戶大多數還是可以接受漲價，近期對漲價反應比較大的客戶在個人護理產品客戶(刮鬍刀、美容儀、直髮器、捲髮器客戶)，是MCU標準型產品客戶，佔比不到5%，目前第四季和主要代工廠聯電(2303)的晶圓報價還在洽談中。