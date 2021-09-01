美MH-60S直升機從航母出任務 墜落加州外海1獲救5失蹤 12:182021/09/01 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1架美國海軍MH-60S「海鷹」（Sea Hawk）直升機的資料照。（美國海軍） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 MH-60直升機 訂閱影音： 中時新聞網 1架美國海軍MH-60S直升機從「林肯」號（USS Abraham Lincoln，CVN-72）航母起飛，執行例行飛行任務時，周二下午4:30墜落約距聖地牙哥外海60海里處。 據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）和《紐約郵報》（New York Post）報導，軍方官員說，事故發生後，至少有1人獲救，5人失蹤，而搜救行動還在進行。 這些官員說，許多海岸防衛隊和海軍軍機與艦艇都參與了搜救任務。 An MH-60S helicopter embarked aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) crashed into the sea while conducting routine flight. pic.twitter.com/JJVlC4tzuV— Alpha Defense 🇮🇳 (@alpha_defense) September 1 2021 快遠離 美示警喀布爾機場恐再被炸 美雙艦過台海 解放軍多軍種警巡 #航母 #MH-60S #直升機 #墜毀 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海軍砸431億 提升6康定艦戰鬥性能 04:102021/09/01 焦點要聞 墨西哥海軍Mi-17直升機 起飛失控與公車擦撞墜毀 20:032021/08/30 軍事 中共若用民兵騷擾 美艦難應付 04:102021/08/31 話題觀察 美航空總署：喀布爾已無空管服務 美航機禁飛 09:302021/08/31 國際 拜登上任首次 中美軍方高層視訊會談 12:132021/08/28 財經 影》陸面臨大軍壓境 5國2航艦6特遣艦隊集結太平洋 18:302021/08/31 軍事 終於渡過航母空窗期 美將長期在中國周邊部署雙航母 23:062021/08/29 兩岸 明年度國防預算送立院 各軍種搶破頭！海軍爭取採購10架反潛直升機 04:102021/08/30 政治要聞 最後一班軍機飛離！美宣告撤軍阿富汗完成 塔利班自稱「寫下歷史」 06:042021/08/31 國際 牽制陸 美航艦卡爾文森號睽違18年泊靠橫須賀 15:182021/08/29 國際 國防部證實 美國雙艦通過台海 08:242021/08/28 政治 軍事熱門新聞 降錯航空母艦會怎樣？看這架A-7攻擊機的下場就知 - 軍事 提防大陸 美國防供應鏈報告有利台灣？ 專家為文打臉 - 軍事 影》驚人畫面曝光！塔利班大秀黑鷹直升機 吊掛1人低空巡邏 - 軍事 日本在東海攔截大陸的長程無人機 - 軍事 狼狽撤出阿富汗怎對抗中俄？ 專家點出美國5關鍵手段 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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