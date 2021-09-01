MH-60直升機

1架美國海軍MH-60S直升機從「林肯」號（USS Abraham Lincoln，CVN-72）航母起飛，執行例行飛行任務時，周二下午4:30墜落約距聖地牙哥外海60海里處。

據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）和《紐約郵報》（New York Post）報導，軍方官員說，事故發生後，至少有1人獲救，5人失蹤，而搜救行動還在進行。

這些官員說，許多海岸防衛隊和海軍軍機與艦艇都參與了搜救任務。